Ariel Tarico llega a Rosario con Rolo Villar: "Es un relato que viaja en el tiempo"

El humorista se presentará el sábado 28 de noviembre en el Teatro Municipal La Comedia con "Humor y medios", un espectáculo que combina anécdotas, historias personales y recuerdos de sus trayectorias en la radio.

Ariel Tarico y Rolo Villar llegarán a Rosario con "Humor y medios", una propuesta teatral que reúne a dos reconocidas figuras del humor y la comunicación argentina. La función será el sábado 28 de noviembre en el Teatro Municipal La Comedia, ubicado en Mitre 958.

En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, Tarico contó que el espectáculo recorre las experiencias profesionales y personales de ambos, desde sus comienzos en la radio hasta los personajes que marcaron sus carreras. "Es como un relato que viaja en el tiempo", explicó.

La propuesta también representa una experiencia diferente para Villar, quien comenzó a trasladar al escenario sus historias y anécdotas radiales. "Es algo nuevo para Rolo, que es estar en contacto con el público, que es algo maravilloso", señaló Tarico. Además, destacó la reacción de los espectadores: "La gente se queda maravillada cuando lo ve".

El humorista contó que convencer a Villar para hacer teatro fue un proceso que comenzó con una presentación en la Sociedad Rural de Suipacha. "Apenas agarró el micrófono y escuchó la primera risa, se largó y ya está. Ya le gusta, lo disfruta mucho", recordó. También adelantó que durante el verano llevarán el espectáculo a Mar del Plata.

Entrevista de Alberto Lotuf.