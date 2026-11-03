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El misterio de Waterside Cottage: un fantasma y un asesinato por resolver

La nueva obra de la autora nos sumerge en un enigma donde la ficción y la realidad se entrelazan en un relato cautivador.

03/11/2026 | 13:01Redacción Cadena 3

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El misterio de Waterside Cottage: un fantasma y un asesinato por resolver

FOTO: El misterio de Waterside Cottage: un fantasma y un asesinato por resolver

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En su última novela, ME HAN ASESINADO, la autora nos presenta a la señorita Purdy, quien busca la tranquilidad en Waterside Cottage para dar vida a su nueva obra. Sin embargo, lo que parece ser un refugio pacífico se convierte en un escenario de intriga y misterio. La historia se desarrolla en un contexto de novela negra, donde la realidad supera la ficción de manera inquietante.

La trama se complica cuando la señorita Purdy descubre que no está sola en la casa. Un fantasma, el de Lilian Kemp, se convierte en su inusual compañera. A través de una máquina de escribir, Lilian le revela un escalofriante mensaje: «Me han asesinado». Este descubrimiento lleva a la protagonista a embarcarse en una investigación que la confrontará con los oscuros secretos de los habitantes del tranquilo municipio.

La obra, publicada por SIRUELA en 2026, se adentra en el género de intriga y terror, ofreciendo una narrativa que atrapa al lector desde el primer momento. La habilidad de la autora para mezclar elementos sobrenaturales con una trama de misterio la convierte en una lectura relevante en el panorama literario actual. La búsqueda de la verdad por parte de la señorita Purdy no solo es un viaje hacia la resolución de un crimen, sino también una exploración de la soledad y el anhelo de paz.

La novela invita a reflexionar sobre la conexión entre el pasado y el presente, así como sobre la lucha por encontrar respuestas en un mundo lleno de secretos. La atmósfera de Waterside Cottage se convierte en un personaje más, aportando un aire de tensión y desasosiego que acompaña a la protagonista en su búsqueda. En un momento donde la literatura de misterio resuena con fuerza, ME HAN ASESINADO se posiciona como una obra que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión.

Ficha del libro:

GéneroNovela negra, intriga, terror
EditorialSIRUELA
Año de edición2026
ISBN9791388032707
IdiomaEspañol

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