Philippe Jaenada se lleva el Premio Goncourt en medio de un debate sobre la inteligencia artificial

Buenos Aires, 3 noviembre (NA) - El escritor francés Philippe Jaenada ganó este martes el Premio Goncourt 2026, el galardón literario más prestigioso de Francia, por su novela L'Inconnue du quai de Javel, en una edición atravesada por una fuerte controversia sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en la literatura, que provocó la exclusión de uno de los candidatos y abrió un debate sobre los límites de esta tecnología en la creación artística.

El reconocimiento a Jaenada, de 62 años, fue anunciado por los diez integrantes de la Academia Goncourt, reunidos en el tradicional restaurante Drouant de París. Su decimotercera novela, publicada por Flammarion, reconstruye el asesinato de Louise Cansot, una joven modelo cuyo cuerpo apareció a orillas del río Sena en septiembre de 1949. La policía identificó a cuatro sospechosos, aunque nunca consiguió esclarecer el crimen.

La edición de este año estuvo marcada por la descalificación del escritor haitiano-canadiense Thélyson Orélien, cuya novela C'était ça ou mourir (Era eso o morir) había despertado un considerable interés entre la crítica y figuraba en la primera selección de candidatos al Goncourt.

La Academia decidió excluirlo en septiembre después de que surgieran acusaciones de plagio y de utilización de inteligencia artificial en la elaboración del libro. La controversia comenzó cuando una cuenta de la red social X difundió los resultados de un análisis realizado con un detector de textos generados mediante IA, que atribuyó a esa tecnología buena parte de los fragmentos examinados.

La institución justificó su decisión en la necesidad de preservar la integridad del premio y defender la creación literaria humana. Según explicó entonces, distintos análisis de investigadores y periodistas habían llegado a conclusiones coincidentes sobre la posible intervención de herramientas de inteligencia artificial en la escritura de la novela.

Orélien rechazó las acusaciones de haber utilizado IA, aunque reconoció episodios de plagio en trabajos anteriores. La polémica adquirió una nueva dimensión en octubre, cuando la editorial canadiense Boréal anunció la ruptura de su contrato con el escritor tras detectar indicios del uso de esta tecnología en las distintas versiones del manuscrito.

La editorial, que inicialmente había defendido al autor, decidió interrumpir la impresión de la novela y cancelar futuras publicaciones. El caso tuvo una repercusión considerable en Francia, donde el libro había recibido críticas favorables, alcanzado buenas cifras de ventas y obtenido el Premio de Novela Fnac 2026.

El episodio también llevó a la Academia Goncourt a evaluar una modificación de su reglamento para establecer expresamente que el galardón solo puede distinguir obras escritas por seres humanos. Su presidente, Philippe Claudel, reconoció que la controversia obliga a reflexionar sobre el papel que desempeña y desempeñará la inteligencia artificial en la producción de libros.

Una obra de no ficción muy documentada

En ese contexto, la consagración de Jaenada reconoció una obra construida a partir de la investigación documental y la reconstrucción de hechos reales, dos características habituales en la trayectoria del escritor francés.

Para escribir L'Inconnue du quai de Javel, el autor recurrió a archivos policiales y visitó los lugares vinculados con la vida y la muerte de Cansot, quien había llegado sola a París a los 16 años y se había convertido en una modelo solicitada por los pintores de Montparnasse.

Jaenada, nacido en Saint-Germain-en-Laye en 1964, había figurado en cuatro oportunidades entre los favoritos al Goncourt. Su trayectoria incluye títulos como Le Chameau sauvage (El camello salvaje), distinguido con el Premio de Flore en 1997, y La Serpe, que obtuvo el Premio Femina en 2017.

Creado en 1903, el Premio Goncourt tiene una dotación económica simbólica de diez euros, aunque su prestigio garantiza una importante repercusión editorial y suele multiplicar las ventas de las obras ganadoras.

La edición de 2026 quedará así asociada tanto al reconocimiento de Jaenada como a una controversia que instaló en el centro de la literatura francesa el debate sobre la autoría, la originalidad y el avance de la inteligencia artificial en la escritura.