Descubren las cinco bases genéticas de la vida en un asteroide de 4.500 millones de años

Un reciente estudio científico reveló que se detectaron las cinco nucleobases fundamentales, las "letras" moleculares de la vida, en muestras del asteroide Ryugu. Este hallazgo sugiere que los ingredientes necesarios para la vida podrían haber estado presentes en el espacio hace miles de millones de años.

Las partículas del asteroide ofrecen una visión sobre los componentes químicos que pudieron haber encendido la vida en la Tierra. Las muestras de Ryugu fueron traídas de vuelta en 2020 por la misión Hayabusa2 de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA).

En 2023, un equipo internacional había informado el hallazgo de una de las nucleobases en estas muestras: el uracilo. Ahora, en un estudio publicado en Nature Astronomy, un grupo de científicos japoneses confirmó que las cinco nucleobases están presentes en este material de asteroide prístino.

Esto implica que estos ingredientes para la vida pueden haber sido comunes en el Sistema Solar durante sus primeros años.

¿Por qué buscar nucleobases?

Las nucleobases son moléculas orgánicas que contienen nitrógeno y forman las "letras" de la información genética en el ADN y el ARN. Las cinco nucleobases principales son la adenina y la guanina (conocidas como purinas), así como la citosina, la timina y el uracilo (conocidas como pirimidinas).

Estas moléculas se combinan con azúcares y fosfatos para formar nucleótidos, los bloques de construcción del material genético. Sin nucleobases, el código genético que permite a los organismos crecer, reproducirse y evolucionar no podría existir.

Al estudiar purinas y pirimidinas en las muestras de Ryugu, los científicos pueden reconstruir la historia química de asteroides primitivos, lo que a su vez proporciona una mejor comprensión de cómo se formaron y existieron los bloques de construcción de la vida en el Sistema Solar.

Hayabusa2 entregó un total de 5,4 gramos de material de asteroide prístino. Los investigadores deben trabajar en condiciones de laboratorio ultra limpias para evitar contaminarlo. Extrajeron moléculas orgánicas utilizando agua y ácido clorhídrico, y luego las purificaron para su detección.

Encontraron las cinco nucleobases en las dos muestras de Ryugu que analizaron, en cantidades aproximadamente similares.

Componentes clave del material genético en el espacio

Los nuevos resultados coinciden con hallazgos anteriores sobre rocas espaciales. El meteorito Murchison, que cayó en Australia en 1969, y el meteorito Orgueil en Francia, de 1864, habían proporcionado una rica variedad de moléculas orgánicas, incluidas nucleobases.

Por supuesto, los meteoritos que aterrizan en la Tierra pueden contaminarse durante su viaje y aterrizaje. Sin embargo, muestras prístinas de la misión de NASA al asteroide Bennu también revelaron las cinco nucleobases en 2025.

Los asteroides como Ryugu, Bennu y el cuerpo progenitor del meteorito Orgueil son restos del temprano Sistema Solar. Pueden preservar materiales prácticamente sin cambios durante unos 4.500 millones de años.

Interesantemente, estos asteroides muestran diferencias químicas. Murchison está enriquecido en purinas, mientras que Bennu y Orgueil contienen más pirimidinas. Se cree que este equilibrio puede estar influenciado por el amoníaco, una molécula clave que puede moldear cuáles nucleobases pueden formarse.

Al examinar las muestras relativamente prístinas de Ryugu y compararlas con meteoritos como Murchison y Orgueil, los investigadores están rastreando el viaje cósmico de los probables ingredientes moleculares de la vida.

Sus resultados sugieren que los componentes clave del material genético pueden haberse formado en el espacio y luego haber sido entregados a la Tierra primitiva. En otras palabras, la historia de la vida en nuestro planeta puede estar profundamente conectada con la química de estos antiguos asteroides.

Un camino para los ingredientes de la vida

Juntos, estos descubrimientos muestran que los asteroides ricos en carbono en todo el Sistema Solar contienen una química prebiótica diversa. Sin embargo, la mezcla precisa de moléculas, como el equilibrio entre purinas y pirimidinas, varía dependiendo del entorno químico e histórico del asteroide.

Dado que las muestras de Ryugu fueron recolectadas directamente en el espacio y protegidas de la contaminación terrestre, proporcionan una de las vistas más claras de la química del antiguo Sistema Solar.

El descubrimiento de las cinco nucleobases en Ryugu sugiere que los ingredientes moleculares de la vida pueden haber comenzado a formarse en el espacio hace miles de millones de años. Los asteroides pueden haber ayudado a entregar esos ingredientes a la Tierra primitiva, convirtiendo el origen de la vida en parte de una historia química cósmica mucho más amplia.