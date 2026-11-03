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El CONICET y Entre Ríos impulsan un relevamiento geológico y minero para el desarrollo regional

El CONICET, mediante el CICyTTP, firmó un convenio con el Gobierno de Entre Ríos para un estudio geológico y minero. Este proyecto busca identificar recursos minerales y generar información para el desarrollo productivo de la provincia.

03/11/2026 | 19:36Redacción Cadena 3

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El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) firmó un convenio con el Gobierno de Entre Ríos para realizar un relevamiento geológico y minero en varias regiones de la provincia. Esta iniciativa se llevará a cabo a través del Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción (CICyTTP) y busca identificar y caracterizar los recursos minerales, generando información científica que contribuya al desarrollo productivo regional.

El acuerdo fue presentado en un acto donde participaron el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el presidente del CONICET, Daniel Salamone; el ministro de Desarrollo Económico provincial, Guillermo Bernaudo; y el integrante del Directorio del CONICET, Walter Sione. Este convenio incluye la elaboración de un inventario geológico-minero actualizado y una base de datos pública, la cual proporcionará información estratégica para la planificación y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Tras la firma del acuerdo, el gobernador Frigerio subrayó: "El conocimiento que nuestros investigadores han construido durante años es un activo estratégico para Entre Ríos. Este convenio con el CONICET nos permitirá profundizar el conocimiento sobre nuestros recursos minerales e identificar nuevas oportunidades de desarrollo productivo. Estamos convencidos de que la articulación entre ciencia y producción puede traducirse en nuevas industrias, más empresas entrerrianas y más trabajo para nuestra gente".

Por su parte, el presidente del CONICET, Daniel Salamone, destacó la importancia de conocer los recursos disponibles: "A través de este convenio, el CONICET aportará conocimiento científico para identificar y caracterizar las materias primas minerales de Entre Ríos, generando información pública, rigurosa y de calidad que permita planificar futuras inversiones. Este trabajo, a cargo de especialistas del CICyTTP, refleja la importancia de la articulación entre la ciencia y los gobiernos provinciales".

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, enfatizó que el convenio permitirá un ordenamiento claro y fundamentado de los recursos naturales de la provincia, lo que es esencial para futuras inversiones. El estudio abarcará materias primas como arcillas, yeso, calizas, arenas silíceas, basaltos, areniscas y cantos rodados, entre otros materiales que pueden tener aplicaciones en diversas actividades industriales.

El trabajo incluirá estudios de campo, perforaciones exploratorias, toma de muestras y análisis de laboratorio para determinar las características físicas, químicas y mineralógicas de los materiales identificados. Este convenio es un paso más en la colaboración entre el CONICET y el Gobierno de Entre Ríos, que se remonta a un encuentro en julio de 2024, donde se discutieron alternativas de cooperación para el estudio de recursos minerales en la región.

El investigador del CONICET y responsable técnico del proyecto, Ernesto Brunetto, afirmó que "este convenio permitirá realizar un relevamiento integral de los recursos minerales de Entre Ríos, incorporando nuevos análisis y tecnologías para evaluar su potencial económico. La participación del CONICET aportará una mirada interdisciplinaria que contempla aspectos geológicos, ambientales y de innovación".

Los resultados de este estudio ampliarán el conocimiento sobre los recursos geológicos de la provincia, ofreciendo herramientas para la toma de decisiones y la planificación territorial, así como para la identificación de oportunidades de desarrollo productivo.

Lectura rápida

¿Qué se firmó?
Un convenio entre el CONICET y el Gobierno de Entre Ríos para un relevamiento geológico y minero.

¿Quiénes participaron?
El gobernador Rogelio Frigerio, el presidente del CONICET Daniel Salamone, entre otros.

¿Cuándo se firmó?
El convenio fue firmado el 3 de noviembre de 2026.

¿Dónde se realizará el estudio?
En distintas regiones de la provincia de Entre Ríos.

¿Cuál es el objetivo?
Identificar y caracterizar los recursos minerales para contribuir al desarrollo productivo regional.

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