La Universidad Siglo 21 distinguirá a María Corina Machado con el título de Doctora Honoris Causa

La Universidad Siglo 21 otorgará el título de Doctora Honoris Causa a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, en reconocimiento a su trayectoria y, especialmente, a su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos.

La ceremonia se realizará este jueves 5 de noviembre, a las 17, en el campus de la institución, como parte de las actividades del Congreso Innova Educa, uno de los encuentros anuales de innovación educativa que organiza la universidad. Machado participará de manera virtual desde Venezuela.

En diálogo con Cadena 3, el rector de la Universidad Siglo 21, Leonardo Medrano, destacó la importancia de este reconocimiento, considerado la máxima distinción académica que puede otorgar una casa de estudios.

"Lo hacemos no solamente por la trayectoria política que tiene María Corina, sino sobre todo por lo que ella representa en materia de defensa de la democracia y de los derechos humanos", explicó.

Medrano contó que el proceso para contactar a la dirigente venezolana comenzó varios meses atrás y presentó algunas dificultades debido a la delicada situación de seguridad que atraviesa en su país.

La universidad logró establecer el vínculo a través de distintas vías, entre ellas contactos con ciudadanos venezolanos que trabajan en la institución y que habían tenido relación con Machado durante su trayectoria en Venezuela.

El rector recordó que la dirigente es egresada de la Universidad Andrés Bello y señaló que finalmente aceptó la distinción por el afecto que tiene hacia Argentina y hacia la Universidad Siglo 21.

Según explicó, el reconocimiento busca poner en valor más de dos décadas de trabajo y sacrificio en defensa de la democracia y de una transición pacífica hacia un gobierno democrático en Venezuela.

La distinción a Machado se incorpora a una lista de personalidades nacionales e internacionales que recibieron el título Honoris Causa de la institución. Entre ellas figuran el escritor Mario Vargas Llosa, el arquitecto César Pelli, el periodista Tomás Eloy Martínez, el expresidente chileno Sebastián Piñera, el bailarín Julio Bocca y la referente de derechos humanos Graciela Fernández Meijide.

Medrano sostuvo que la decisión también responde a una concepción de la educación que excede la transmisión de conocimientos y competencias profesionales.

"Las universidades no solamente deben transmitir conocimientos, sino formar a sus estudiantes también en valores, transmitirles no solamente conocimientos, sino el coraje de ser protagonistas de su propia vida y de su futuro", afirmó.

En ese sentido, consideró que reconocer a personas que defienden sus convicciones, incluso en contextos adversos, constituye otra forma de educar e inspirar a las nuevas generaciones.

"Muchas veces las personas se autocensuran por miedo a tener algún tipo de represalia por sus ideas. Son estos personajes como María Corina los que se hacen tan necesarios para la defensa de la democracia, porque se animan a dar un paso al frente y a denunciar cuando se está erosionando", expresó.

Uno de los aspectos confirmados por la universidad es que Machado no estará presente físicamente en Córdoba. De acuerdo con Medrano, la dirigente participará mediante una conexión en vivo desde Venezuela, donde se encuentra desde el 25 de octubre.

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También estará presente el padrino que ella misma designó para acompañar la ceremonia.

El acto será público y estará abierto a la comunidad universitaria y a todas las personas interesadas en escuchar a la dirigente venezolana.

La entrega del Honoris Causa marcará el cierre del Congreso Innova Educa y buscará convertir el reconocimiento académico en una instancia de reflexión sobre la democracia, los derechos humanos y el compromiso ciudadano.

"Es la posibilidad también de escuchar a María Corina en el marco de este evento", concluyó Medrano.

Entrevista de "Informados al Regreso"