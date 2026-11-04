Ataque a mujeres trans en Palermo: denuncian agresión coordinada y apuntan contra discursos de odio

FOTO: Organizaciones se pronuncian contra el ataque a mujeres trans en los Bosques de Palermo

Un grupo de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual en los bosques de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, fue víctima de un ataque coordinado por parte de cinco jóvenes que las agredieron con piedras, palos, conos de tránsito y otros elementos contundentes.

El episodio ocurrió hace tres días en la zona de avenida Los Ombúes y Andrés Bello. Los atacantes registraron las agresiones con sus teléfonos celulares y difundieron las imágenes en redes sociales, donde presentaron el episodio como una broma o una suerte de cacería.

En diálogo con Cadena 3, Georgina Orellano, referente del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, denunció que el ataque no fue un hecho aislado y advirtió sobre una escalada de violencia contra las compañeras que trabajan en ese sector de Palermo.

Las víctimas preparaban una denuncia penal para que se investigue lo ocurrido. Además, convocaron a una concentración en el lugar de los hechos para reclamar seguridad y garantías que les permitan desarrollar su actividad sin exponerse a nuevas agresiones.

“Esto viene en una escalada”, advirtió Georgina Orellano.

Orellano sostuvo que las trabajadoras sexuales de Palermo vienen denunciando distintas situaciones de violencia desde hace varias semanas. Entre ellas mencionó episodios con efectivos policiales, robos y la exposición de las mujeres por parte de youtubers que se acercan a la zona para filmarlas sin consentimiento y luego publican los videos en redes sociales con burlas.

“Esto viene en una escalada, no es la primera vez que las compañeras sufren un hecho de violencia”, afirmó la dirigente sindical.

En ese sentido, vinculó el ataque reciente con un contexto de discursos de odio y hostigamiento hacia las mujeres trans.

“Eso, sumado a los discursos de odio, me parece que son justamente los que han generado el camino para que termine ocurriendo lo que ocurrió hace tres días, con la golpiza que sufrieron las compañeras en su lugar de trabajo”, sostuvo.

Reclaman explicaciones por la ausencia policial

Consultada sobre la posibilidad de que existiera una zona liberada o complicidad de las fuerzas de seguridad, Orellano manifestó su sorpresa por la falta de intervención policial durante la agresión.

La referente explicó que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un sistema de cámaras de seguridad y un centro de monitoreo urbano que depende del Ministerio de Seguridad. Según señaló, esos registros suelen utilizarse como respaldo en los procedimientos y detenciones de trabajadoras sexuales.

“Nos sorprende que en este caso no haya ninguna intervención por parte de la Policía, que ese día no estaba en la zona”, cuestionó.

La dirigente reclamó que se investigue por qué no hubo presencia de efectivos durante el ataque y que se identifique a los responsables.

Los atacantes filmaron la agresión y la difundieron en redes

Las imágenes del episodio muestran cómo los jóvenes utilizaron distintos objetos, entre ellos conos de tránsito, como elementos para golpear y agredir a las mujeres trans.

Según relató Orellano, los atacantes presentaron lo ocurrido como una broma y difundieron los registros en sus propias redes sociales. Para la referente, esa exposición evidencia la gravedad del episodio y debería facilitar la identificación de los responsables.

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acá dejo el paso a paso como perpetuaron los ataques violentos de la cuenta @santiii__quiro en ig . Regaladísimos para la justicia https://t.co/SS4ZVJr7my — Gabriela Ivy (@Gabrielaivy66) November 3, 2026

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Hasta el momento de la entrevista, no había personas detenidas. La difusión de los videos había motivado el inicio de una investigación de oficio, aunque las víctimas todavía no habían presentado formalmente la denuncia.

Orellano confirmó que las afectadas avanzaban con esa presentación para impulsar la investigación penal.

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"Palazos a trans" Porque un grupo de adolescentes se organizaron para ir a "cazar" trans a los bosques de Palermo: filmaron todo el ataque con palos y lo subieron a sus redes con emojis de risas. https://t.co/ynUEXSGGqb — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 2, 2026

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Convocan a una concentración para reclamar protección

Las trabajadoras sexuales convocaron a una concentración para el jueves a las 18 en el mismo sector de los bosques de Palermo donde ocurrió la agresión.

El objetivo es visibilizar lo sucedido, expresar el rechazo a la violencia y reclamar medidas de protección para quienes trabajan en la zona.

“Van a pedir apoyo, protección, seguridad y garantías para que puedan volver a trabajar sin estar expuestas a ninguna situación de violencia”, explicó Orellano.

El jefe de Gobierno porteño también había expresado su repudio al ataque y anunciado que se investigaría lo ocurrido.

Con la denuncia penal y la movilización, las víctimas buscan que se identifique a los cinco agresores y que se adopten medidas para evitar nuevos episodios de violencia contra las trabajadoras sexuales trans en Palermo.

Informe de Mauricio Conti.