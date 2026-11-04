Pablo Javkin: "Un ciudadano del AMBA vale cuatro veces más que uno del interior"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, cuestionó con dureza la asimetría en la distribución de recursos nacionales y denunció que el Gobierno beneficia a CABA y el AMBA para congelar tarifas, mientras desfinancia a las ciudades del interior.

En diálogo con Cadena 3, el jefe comunal advirtió que un habitante de la región metropolitana recibe cuatro veces más recursos estatales para el boleto que el resto del país.

Javkin explicó que los municipios debieron absorber hasta el 67% del costo del transporte tras la quita total de aportes nacionales implementada desde enero de 2024.

Asimismo, criticó que la Nación recaude millones a través de impuestos coparticipables y tasas a los combustibles sin retribuirlos de forma equitativa: "La juntan con el impuesto a los combustibles y la reparten solamente allá", graficó.

En la previa de la cumbre de intendentes en la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso, el mandatario rosarino también alertó sobre el impacto de la presión fiscal en las cuentas locales —como el peso del IVA en la compra de colectivos y medicamentos— y la transferencia de responsabilidades sanitarias que el Estado nacional dejó de cubrir, como la asistencia de tratamientos médicos.

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