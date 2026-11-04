Martín Varsavsky critica a Trump por intervencionismo y negocios familiares

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA)— El empresario Martín Varsavsky ha expresado su desacuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al señalar cuatro errores significativos: la intervención en la economía, la guerra con Irán, la selección de candidatos basada en lealtades y los negocios familiares del mandatario.

En un comunicado compartido en su cuenta de X, Varsavsky relacionó sus críticas con lo que considera una derrota de los republicanos en las elecciones intermedias. Sin embargo, los datos y cifras que mencionó no han sido verificados de manera independiente para esta nota.

"Creo en impuestos bajos, en menos regulación, en un presupuesto balanceado y en un Estado que deje trabajar a quien crea riqueza", afirmó. Desde su postura, que califica como "derecha libertaria", argumentó que Trump se ha alejado de los principios económicos que defiende.

El primer cuestionamiento de Varsavsky se centró en los aranceles, la intervención estatal en empresas y la propuesta de limitar los intereses de las tarjetas de crédito. Afirmó que "un presidente que decide qué empresas ganan, cuánto pueden cobrar y quién las dirige se parece más a un socialista que a Reagan". Criticó que los aranceles incrementan el costo de vida en Estados Unidos y cuestionó la política comercial hacia Canadá, así como la participación del gobierno en Intel y el límite del 10% para los intereses de las tarjetas que, según su análisis, Trump propuso en enero.

El segundo punto que abordó fue la guerra con Irán. Varsavsky hizo hincapié en su oposición al régimen iraní y su potencial acceso a armas nucleares, pero evaluó que el conflicto ha traído consigo un incremento en los precios de los combustibles y un deterioro en el apoyo electoral hacia el presidente. "Ganó en 2024 prometiendo bajar los precios. Los subió", escribió.

El tercer error señalado fue la priorización de la lealtad sobre la calidad de los candidatos. Varsavsky argumentó que Trump ha favorecido a personas leales a él en lugar de elegir a quienes tengan mejores posibilidades en las elecciones generales. "Un partido que castiga a quien discrepa acaba con candidatos que solo saben obedecer, y esos candidatos pierden en noviembre", sostuvo.

El cuarto cuestionamiento se dirigió a los negocios de criptomonedas de la familia presidencial. Varsavsky los calificó como un problema de corrupción y comparó su magnitud con los negocios de Hunter Biden, que han sido objeto de denuncia por parte de los republicanos.

Las acusaciones y los montos mencionados en su publicación son parte de los señalamientos del empresario y no de una verificación independiente.

Varsavsky también hizo una distinción dentro del Partido Demócrata. Elogió al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, a quien considera un defensor de la actividad privada, la reducción de impuestos y la simplificación de permisos para empresas. "Con demócratas así se puede discrepar y aun así gobernar un país", expresó.

En contraste, criticó a los Socialistas Democráticos de América, conocidos como DSA, y a Zohran Mamdani, en particular por su propuesta de congelamiento de alquileres, argumentando que los controles de precios perjudican la oferta de viviendas.

Varsavsky combina su crítica a Trump con una advertencia sobre el futuro de los demócratas: considera que una mayoría opositora podría forzar al presidente a negociar, pero lo esencial será quién lidere ese sector.

"A los republicanos les toca bajar los precios, comerciar con sus aliados y elegir candidatos capaces de ganar en noviembre además de en las primarias", concluyó.