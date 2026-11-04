El presidente de Israel valida resultados electorales y desmiente acusaciones de fraude

JERUSALÉN (AP) — El presidente de Israel, Isaac Herzog, aceptó el miércoles como legalmente vinculantes los resultados certificados de las elecciones parlamentarias de la semana pasada y dijo que comenzaría las consultas con los representantes de los partidos sobre la formación de un nuevo gobierno.

La aceptación de Herzog de la validez de los resultados supuso un golpe para los intentos del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de desacreditar la votación en la que su bloque religioso-nacionalista perdió su mayoría en el parlamento israelí, o Knesset, mientras que los partidos liderados por árabes lograron avances históricos.

Netanyahu y sus partidarios han afirmado repetidamente y sin fundamento que los partidos liderados por árabes habían "robado" la elección, posiblemente con ayuda extranjera.

Ahora se requiere que el presidente israelí se reúna con varios líderes de partidos para determinar a quién nombrar primer ministro designado, un proceso que podría llevar al poder a los oponentes de Netanyahu.

La comisión electoral de Israel afirmó en las primeras horas del miércoles que, tras una investigación exhaustiva de las denuncias de fraude de todos los partidos, no encontró "evidencia de irregularidades que comprometieran la integridad de la elección o afectaran sus resultados".

El partido Likud de Netanyahu no respondió a una solicitud de comentarios.

Sigue abierta una investigación separada sobre las acusaciones de injerencia extranjera en los comicios, efectuada por el servicio de inteligencia Shin Bet, encabezado por David Zini, un designado de Netanyahu y leal a él.

El miércoles, en una reunión privada de los miembros del comité electoral, su jefe, el juez del Tribunal Supremo Noam Sohlberg, leyó una evaluación de inteligencia del Shin Bet según la cual la agencia creía que se había producido un "fenómeno generalizado que involucraba la entrada de fondos sustanciales a Israel desde estados extranjeros", incluidos países hostiles hacia Israel.

El Shin Bet no proporcionó evidencia para respaldar su afirmación. The Associated Press obtuvo una transcripción de la evaluación de una persona que asistió a la reunión. La persona pidió anonimato para hablar sobre una reunión a puerta cerrada.

El comité señaló previamente que, si bien las acusaciones de que actores extranjeros pudieron haber intentado influir en las elecciones son graves y están bajo investigación, no cree que ninguna injerencia de ese tipo haya afectado los resultados, aun si hubiera ocurrido.

Sohlberg reiteró esa postura el miércoles. "En esta etapa, estas son meras sospechas, y aun si se sustentan, el alcance de su posible impacto es limitado", dijo durante una ceremonia para presentar los resultados electorales certificados a Herzog.

Añadió que era peligroso poner en duda los resultados y dijo que son legalmente vinculantes.

La confianza pública en el proceso electoral es "fácil de destruir, pero muy difícil de reparar", advirtió.

En la votación del 27 de octubre, ni el bloque de Netanyahu ni el bloque de aliados de su principal rival, el líder de la oposición Gadi Eisenkot, obtuvieron la mayoría parlamentaria necesaria para formar un nuevo gobierno, lo que plantea la posibilidad de una alianza entre los dos rivales o una alianza entre Eisenkot y algunos de los partidos liderados por árabes.

Ahora se espera que el presidente de Israel comience una serie de reuniones con los partidos políticos. Se prevé que las reuniones se desarrollen durante los próximos días.

Herzog elegirá entonces al candidato —muy probablemente Netanyahu o Eisenkot— que, desde su punto de vista, tenga más probabilidades de formar un gobierno de coalición, preparando el terreno para semanas de negociaciones.

Si ninguno de los dos hombres puede formar un gobierno, el país celebraría una nueva elección a principios del próximo año.

El Shin Bet solicitó el martes la aprobación de la procuradora general de Israel para interrogar a varios funcionarios electos como parte de la investigación separada de la agencia, incluido el líder del partido Ra’am, Mansour Abbas, y otros altos legisladores árabes, informaron medios israelíes.

La solicitud fue rechazada tajantemente.

"No es permisible interrogar a ciudadanos o funcionarios electos sin evidencia que justifique tal acción", dijo la procuradora general Gali Baharav-Miara.

La Lista Conjunta de partidos árabes condenó la solicitud, calificándola como una "campaña de incitación" de Netanyahu y sus aliados diseñada para deslegitimar el voto árabe.

Un aliado de extrema derecha de Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, rechazó las conclusiones del comité de que las elecciones eran válidas.

Pidió al Shin Bet, sobre el cual no tiene jurisdicción, que "arreste a todos los líderes de los partidos políticos árabes" y que los interrogue en "celdas de interrogatorio en sótanos hasta que estas sospechas se aclaren por completo".

Herzog dijo el miércoles que la investigación del Shin Bet sobre posible injerencia extranjera debería seguir su curso. Pero advirtió que los votantes árabes israelíes "no deben ser difamados".

"Condeno la grosería y las expresiones racistas que hemos escuchado recientemente", dijo Herzog.