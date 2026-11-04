Las elecciones de medio término en EE. UU. marcan un revés para el proyecto MAGA de Trump

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) — El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostraba confiado horas antes de los resultados de las elecciones de medio término, asegurando que había alcanzado los objetivos del proyecto MAGA. Sin embargo, el desenlace electoral del martes parece contradecir esa percepción, según analistas internacionales.

"De hecho, hemos vuelto a hacer grande a Estados Unidos, ya sabes, MAGA es algo a lo que nunca renunciaremos […] Pero, en cierto modo, es un poco obsoleto por las palabras ‘de nuevo’. Estados Unidos es grande ahora", afirmó Trump en medio del proceso electoral.

Los analistas destacan que el descenso en las cifras de apoyo se debe a múltiples factores, como la guerra en Irán, la inflación provocada por los aranceles, la aplicación irregular de leyes migratorias y la corrupción que afecta a los republicanos.

Numerosos votantes manifestaron su rechazo al racismo en entrevistas previas a la elección, señalando que este no solo se dirigió a los musulmanes en contienda, sino también a grupos enteros, como la comunidad latina.

"Hace apenas unas décadas, los presidentes republicanos evocaban con entusiasmo la idea de Estados Unidos como un refugio para personas de todo el mundo. Ronald Reagan, en su discurso de despedida, declaró que 'cualquiera, de cualquier rincón del planeta, puede venir a vivir a Estados Unidos y convertirse en estadounidense'", recordaron los medios al analizar la situación actual.

Si bien Reagan no era conocido por su tolerancia racial, se enfocaba en un discurso inclusivo que ha cambiado drásticamente. Durante años, el Partido Republicano abogó por un tipo específico de inmigrante: aquellos altamente calificados que llegaban legalmente. Sin embargo, el contexto actual sugiere que "ese Partido Republicano ya no existe", según The Atlantic, medio consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

Hoy, la postura del Partido Republicano se centra en la percepción negativa de la inmigración, especialmente hacia aquellos que no son blancos, en un enfoque que se ha denominado eufemísticamente como inmigración del ‘Tercer Mundo’.

Esta perspectiva se refleja en el anuncio reciente del Departamento de Seguridad Nacional, que celebró un descenso en las naturalizaciones: "Migración neta negativa por primera vez en medio siglo. Los estadounidenses están cosechando victorias nunca antes vistas gracias al presidente Trump".

"El tipo de inmigrante ‘correcto’ parece haberse reducido a una categoría mucho más limitada, definida no por la educación o el potencial, sino simplemente por ser blanco y cristiano", agrega el mismo medio en su análisis.

La nueva composición del Congreso de los Estados Unidos podría influir significativamente en el futuro del proyecto MAGA (Make America Great Again), que se traduce como "Haz a Estados Unidos grande otra vez".