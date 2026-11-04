El gobierno británico iniciará una investigación sobre la compra de ITV por parte de Sky

LONDRES (AP) — El gobierno británico llevará a cabo una investigación respecto al acuerdo entre Sky, el proveedor de televisión, internet y telefonía móvil bajo la propiedad de Comcast, y el sector de medios y entretenimiento de ITV. La secretaria de Cultura, Lisa Nandy, hizo el anuncio el miércoles, revelando que intervendrá en el acuerdo propuesto de 1.600 millones de libras (aproximadamente 2.200 millones de dólares).

Nandy señaló que planea presentar legislación que introduzca una nueva consideración de interés público para las plataformas de streaming. Uno de los principales objetivos del acuerdo entre Sky e ITV, el mayor radiodifusor comercial del Reino Unido, es crear un competidor significativo frente a las grandes empresas globales de streaming.

La funcionaria añadió que la consideración de interés público debe "aplicarse a los programas bajo demanda, así como a la radiodifusión, en consonancia con los hábitos modernos de consumo". En este sentido, Nandy solicitará a la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) y al regulador del sector, Ofcom, que revisen la adquisición y le informen sobre las cuestiones de competencia y de interés público en los medios antes del 27 de enero. Posteriormente, podría decidir remitir el acuerdo a la CMA para una investigación más profunda.

El acuerdo propuesto, que fue anunciado en junio, incluye los canales de televisión terrestre de ITV y su servicio de streaming. El brazo de producción de ITV, ITV Studios, seguirá operando como una entidad independiente. Si se aprueba la entidad combinada Sky-ITV, pasará a formar parte de NBCUniversal tras completarse su separación de Comcast.