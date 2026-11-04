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El gobierno británico iniciará una investigación sobre la compra de ITV por parte de Sky

La secretaria de Cultura, Lisa Nandy, anunció que se evaluará el acuerdo de 1.600 millones de libras, buscando proteger el interés público en la industria del streaming y la radiodifusión.

04/11/2026 | 12:05Redacción Cadena 3

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Gobierno británico anuncia investigación sobre compra de ITV por Sky

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LONDRES (AP) — El gobierno británico llevará a cabo una investigación respecto al acuerdo entre Sky, el proveedor de televisión, internet y telefonía móvil bajo la propiedad de Comcast, y el sector de medios y entretenimiento de ITV. La secretaria de Cultura, Lisa Nandy, hizo el anuncio el miércoles, revelando que intervendrá en el acuerdo propuesto de 1.600 millones de libras (aproximadamente 2.200 millones de dólares).

Nandy señaló que planea presentar legislación que introduzca una nueva consideración de interés público para las plataformas de streaming. Uno de los principales objetivos del acuerdo entre Sky e ITV, el mayor radiodifusor comercial del Reino Unido, es crear un competidor significativo frente a las grandes empresas globales de streaming.

La funcionaria añadió que la consideración de interés público debe "aplicarse a los programas bajo demanda, así como a la radiodifusión, en consonancia con los hábitos modernos de consumo". En este sentido, Nandy solicitará a la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) y al regulador del sector, Ofcom, que revisen la adquisición y le informen sobre las cuestiones de competencia y de interés público en los medios antes del 27 de enero. Posteriormente, podría decidir remitir el acuerdo a la CMA para una investigación más profunda.

El acuerdo propuesto, que fue anunciado en junio, incluye los canales de televisión terrestre de ITV y su servicio de streaming. El brazo de producción de ITV, ITV Studios, seguirá operando como una entidad independiente. Si se aprueba la entidad combinada Sky-ITV, pasará a formar parte de NBCUniversal tras completarse su separación de Comcast.

Lectura rápida

¿Qué se investiga?
El gobierno británico investiga el acuerdo de compra de ITV por Sky.

¿Quién lo anunció?
La secretaria de Cultura, Lisa Nandy, fue quien hizo el anuncio oficial.

¿Cuándo se llevará a cabo?
La revisión se realizará antes del 27 de enero, según lo indicado por Nandy.

¿Por qué se investiga?
Se busca evaluar el interés público en el contexto de la competencia en el sector de medios y streaming.

¿Qué incluye el acuerdo?
El acuerdo comprende los canales de televisión terrestre de ITV y su servicio de streaming, manteniendo independiente a ITV Studios.

[Fuente: AP]

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