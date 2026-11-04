A un año, qué pasó con el operativo por la falsa toma de rehenes en un motel de Córdoba

Un año después, ¿qué pasó con aquel megaoperativo que el miércoles 29 de octubre de 2025 la Policía de Córdoba desplegó en un hotel alojamiento ubicado camino al Aeropuerto capitalino y que terminó por convertirse en un paso en falso que tuvo repercusión en todo el país?

Para los desmemoriados, primero, un breve repaso:

Toda esta historia que comenzó minutos antes de las 7 de la mañana de ese miércoles de fines de octubre del año pasado, a unos cuantos kilómetros del motel "Ruta", ubicado sobre la avenida La Voz del Interior, a pocos metros de la Circunvalación.

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A esa hora, al menos un delincuente aprovechó que el dueño de casa de un domicilio de barrio Argüello salía a correr, para ingresar en el domicilio y amordazar a la novia de este hombre, a la que bajo amenazas le exigió una fuerte sumas de dólares, pesos, además de joyas y otros objetos de valor.

Tras lo sucedido, y mientras realizaba la denuncia judicial, la víctima, un empresario de la construcción, le comentó lo que habían padecido a familiares y amigos.

Uno de sus familiares, agregaron las fuentes, es encargado del hotel alojamiento de la avenida La Voz del Interior. A media mañana, este hombre llamó al empresario y le dijo que le había parecido escuchar que en una de las piezas hablaban de armas y de dinero. Y pensó que allí se habían ido a esconder los ladrones de la casa de Argüello. Sólo con esta suposición, llamaron a la Policía.

Lo que siguió después aún no encuentra una explicación lógica. Mientras los primeros policías iban llegando al hotel alojamiento, a través de diversos canales de comunicación, tanto la Policía como el Ministerio de Seguridad iban convocando a los medios de comunicación al motel. Se hablaba, minutos antes de las 12, de una supuesta "toma de rehenes" y de delincuentes "atrincherados".

En realidad, cuando los primeros policías llegaron al hotel y llamaron a la puerta de la habitación que el encargado les había señalado, la pareja se asustó. "No demoraron ni cinco minutos en abrir. Pero al principio, no creían que se trataba de la Policía, por lo que se encerraron en el baño. Después abrieron y dejaron entrar a los policías, que no encontraron ni un arma ni los dólares ni nada que pudiera vincularlos al presunto robo", agregó otro de los informantes.

Este es uno de los puntos críticos de toda esta historia. ¿Cómo se pasó de un simple chequeo policial a que se activara el protocolo por una supuesta toma de rehenes y atrincheramiento? ¿En base a qué se tomó esta decisión que convirtió al motel en un enorme escenario de despliegue policial?

"No podemos creer cómo ese empleado en su cabecita unió el robo con lo que creyó escuchar en la pieza del hotel", se lamentaba en aquella oportunidad una alta fuente de la Jefatura. A esa hora, en la Central de Policía ya eran conscientes de que el bochorno era noticia en todo el país.

Sucede que, en el medio, el hotel se llenó de policías del grupo Eter, de decenas de patrullas y a pocos metros del ingreso, el propio ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, comenzó a atender a la prensa.

Hablaban de supuestos delincuentes "atrincherados", de "toma de rehenes", de una "pareja reducida" y de una "situación contenida", hasta que al final reconocieron que todo había sido una gran confusión. Y empezaron a retirarse de manera rauda.

Antes, otras cuatro parejas que a esa hora ocupaban otras habitaciones del motel también habían sido evacuadas. Cuando salían se topaban con una escena que jamás habrían querido encontrarse: policías de todas las jerarquías, efectivos del grupo Eter trepando a los techos del hotel, el propio ministro de Seguridad y una guardia periodística notable.

"Si de verdad había una toma de rehenes, nunca se debió actuar de ese modo. Ni avisar a la prensa ni hacer conferencias a metros del hotel. Primero hay que chequear todo, contener la situación y recién al último comunicar lo que sucedió", enseñó un experimentado fiscal cordobés.

La fiscalía de Jorgelina Gutiez quedó a cargo de analizar toda la situación. Por lo pronto, ya desestimó cualquier tipo de imputación en contra de la pareja que fue señalada de manera errónea. Todavía no sabe qué va a hacer con el que realizó esa denuncia.

La investigación de aquel robo se concentró en un conflicto laboral que había tenido la víctima con un exempleado.

Pero hubo otra importante derivación judicial. La pareja víctima de aquella irrupción en la habitación del motel denunció en la Justicia a la Policía.

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En su momento, los abogados María de los Ángeles Oviedo y Cristian Ambrosio anunciaron que iban a impulsar una denuncia penal y civil por lo ocurrido.

"La Policía indicó ser Policía, pero no se identificó. Mis clientes no vieron credenciales ni ningún elemento que acreditara la identidad de los agentes", afirmó la abogada Oviedo en aquella oportunidad.

Cuando finalmente abrieron la puerta, explicó la letrada, los efectivos "ingresaron armados, con armas largas, ordenándoles levantar las manos y las remeras". A pesar de comprobar que en la habitación había un hombre y una mujer sin armas ni rehenes, Oviedo precisó que "los redujeron, los tiraron al piso y los maniataron con precintos"

Un año después, ¿qué pasó con esta denuncia? Primero, el expediente fue saltando por distintas fiscalías: fiscal Gutiez indicó que se trataba de un operativo ajeno a la causa por el robo en Argüello, por lo que separó las dos denuncias.

La denuncia de la pareja por presuntos apremios ilegales, violencia y abuso de autoridad recayó inicialmente en la Fiscalía de Distrito 1 Turno 4 (a cargo de Ernesto de Aragón) y luego fue derivada a la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3, Turno 5, a cargo de Patricia García Ramírez. Esta última indicó que su jurisdicción no alcanzaba el motel, sino que se trataba de un territorio que estaba comprendido entre las fiscalías de Distrito 3 Turno 5 y Distrito 3 Turno 6. Finalmente, la causa quedó radicada en esta última fiscalía, a cargo de Iván Rodríguez.

Se trata del fiscal que quedó en el ojo de la opinión pública por su intervención en una anterior detención de Claudio Barrelier, el femicida de Agostina Vega.

En mayo de 2025, un año antes de abusar, asesinar y descuartizar a la adolescente de 14 años, Barrelier había sido detenido por otra causa grave tras la denuncia de una joven que logró escapar de su casa semidesnuda y maniatada. El fiscal Rodríguez ordenó su liberación bajo fianza tras solo 20 días de detención. Y la causa no mostró mayores avances hasta que, luego del femicidio de Agostina, le fue sacada de su fiscalía y derivada al fiscal Raúl Garzón.

Cuando se conoció la veloz liberación con la que Barrelier había sido beneficiado sólo un año antes, los bloques opositores en la Legislatura provincial solicitaron un jury en contra de Rodríguez y se decidió congelar su asunción, que era inminente, a la flamante Procuración Penitenciaria que dirige la exfiscal General adjunta Bettina Croppi.

Consultado ahora por Cadena 3 sobre qué pasó con aquella denuncia contra la Policía que realizó la pareja víctima del fallido operativo en el motel, el abogado Cristian Ambrosio aseguró que el expediente continúa bajo secreto de sumario en la fiscalía de Rodríguez, quien en un año no avanzó aún en ninguna imputación.

“La investigación se encuentra bajo secreto de sumario aún. Hemos hecho varias presentaciones pidiendo información sobre el avance de la causa, pero no hemos tenido respuestas. Las únicas respuestas que hemos tenido han sido informales cuando nos acercamos a barandilla. Ahí nos dijeron que se estaba investigando a un policía, que habría dado el aviso. Eso es todo lo que hemos recibido en un año”, apuntó el letrado.

Un expediente que continúa cerrado y que no ha mostrado mayores avances en estos 365 días.