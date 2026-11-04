La búsqueda de Racing por un nuevo director técnico para la próxima temporada

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) – La dirigencia de Racing se encuentra en plena reflexión sobre el rumbo de la próxima temporada y, entre las decisiones más relevantes, ya ha elaborado una lista de posibles candidatos para el cargo de director técnico.

De acuerdo a información recabada por la Agencia Noticias Argentinas, los postulantes que maneja el cuerpo directivo liderado por Diego Milito son Guillermo Barros Schelotto, Nicolás Diez y Mauricio Pellegrino.

Racing ha tenido un 2026 complicado, donde no logró superar la fase de grupos de la Copa Sudamericana y no consiguió clasificar a los playoffs del Torneo Clausura, acumulando apenas 36 puntos en 31 encuentros, lo que significa que no disputará copas internacionales en 2027.

En el club, la necesidad de pasar página es cada vez más urgente, dado que la dirigencia se ha acostumbrado a recibir críticas y descontento de los aficionados tras cada partido en el "Cilindro" de Avellaneda. Por eso, ya se planifica la llegada de un nuevo entrenador.

El primer DT considerado por la dirección de Milito fue Juan Pablo Vojvoda, quien tuvo un inicio prometedor al vencer por 4-1 a Defensa y Justicia en la Copa Argentina. Sin embargo, su ciclo se vio empañado por resultados negativos en el torneo local.

El entrenador cordobés, que contaba con una trayectoria exitosa en Brasil, solo logró obtener dos triunfos en los diez partidos que dirigió en el Torneo Clausura, siendo estos ante Gimnasia La Plata y Sarmiento.

Su continuidad se justificaba por los buenos resultados en la copa nacional, pero una dolorosa derrota por 3-2 ante Boca en Rosario, en los cuartos de final, resultó decisiva para su salida.

En este contexto, además de tomar decisiones como el apartamiento del lateral Alfonso Espino, en Racing ya se ha elaborado una lista de candidatos para liderar al plantel de Primera.

El listado de posibles entrenadores es similar al que se manejaba en el semestre anterior, antes de la llegada de Vojvoda. De los tres nombres, dos tienen contrato hasta fin de año, lo que facilitaría las negociaciones.

Guillermo Barros Schelotto, actual DT de Vélez, ha cosechado dos títulos con el club y está en la lucha por clasificar a la próxima Copa Libertadores. Por su parte, Mauricio Pellegrino, quien se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2024 y de la Recopa con Lanús, también es un candidato fuerte.

Finalmente, Nicolás Diez, entrenador de Argentinos Juniors, es otro de los postulantes. Su equipo se encuentra igualado con Boca en la tabla de puntos del año y es uno de los favoritos para hacerse con el Clausura y el campeonato de liga, aunque su contratación podría ser más compleja debido a que todavía tiene un año de contrato con el "Bicho".