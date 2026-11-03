Médico deportólogo explicó qué provocó la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista español

El fallecimiento del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, tras recibir un rodillazo en el pecho durante un partido, se debió a una conmoción cardíaca o commotio cordis, una arritmia fatal provocada por un impacto en un momento preciso del ciclo cardíaco. Así lo explicó el médico deportólogo Julio Ferreyra en diálogo con Cadena 3, donde detalló la mecánica del hecho y la importancia crucial de los minutos posteriores al colapso.

Ferreyra calificó el episodio como “desvastador y trágico”, un caso de muerte súbita en el deporte que, aunque inesperado e instantáneo, presenta particularidades. “La mayoría de las muertes de origen cardiovascular en el deporte son no violentas ni traumáticas. Esta tiene cierto grado de violencia y traumatismo”, señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El golpe del arquero rival impactó de forma certera en el tórax y produjo una conmoción en el corazón. El especialista detalló el mecanismo: el impacto ocurre cuando el corazón se está despolarizando, en la fase de relajación previa a una nueva contracción, específicamente en la rampa ascendente de la onda T del electrocardiograma. “En ese milisegundo que dura ese ascenso, justo ahí viene el golpe. Hay que tener muy mala suerte”, explicó. Esa coincidencia desencadena una fibrilación ventricular: el corazón late sin efectividad, no bombea sangre al cerebro ni a los órganos vitales y se produce un paro cardíaco efectivo.

Ferreyra subrayó la relación directa entre el tiempo de reanimación y las posibilidades de supervivencia: un minuto ofrece alrededor del 90 % de chances; a los cinco minutos baja al 50 %; y superados los ocho minutos las posibilidades se reducen al 10-30 %. Indicó que, por las filmaciones, el rodillazo pareció dirigirse directamente al tórax y no evidenció un traumatismo craneano significativo. “No me parece que haya sido craneal; es exclusivamente cardíaco”, afirmó.

Esta patología representa actualmente entre el 5 y el 6 % de las muertes súbitas en el deporte (según reportes estadounidenses que se toman como referencia internacional), un porcentaje inferior al 20 % que se registraba hacia 2012. Ocurre en corazones sanos. En las autopsias suele no hallarse lesión estructural (“autopsias blancas”) y se concluye por descarte que la causa fue la arritmia. Aunque no está descrito de forma habitual en la bibliografía, un golpe muy intenso podría generar también contusión o hematoma miocárdico.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto de la responsabilidad del rival, Ferreyra recordó que el fútbol es un deporte de contacto y colisión. Consideró que el episodio se asemeja más a una torpeza que a una intencionalidad: “No hay algo premeditado de producir un daño. Nunca hay una intención de producir un daño de una intensidad que le produzca la muerte”. Señaló que el asunto quedará en el ámbito de la justicia deportiva (posible suspensión de varias fechas) y que, según el criterio general de los tribunales españoles, las lesiones en lances de juego no suelen ser punibles penalmente, salvo agresiones fuera del desarrollo normal de la acción.

Entrevista de La Cadena del Gol.