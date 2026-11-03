FOTO: Protesta de metrodelegados: liberación de molinetes en San Pedrito de la Línea A

Buenos Aires, 3 noviembre (NA) -- Este miércoles, los metrodelegados llevarán a cabo una liberación de molinetes en la estación San Pedrito de la Línea A de subte. La medida busca manifestar su rechazo a los descuentos ilegales e injustificados de salarios por parte de la empresa Emova.

En un comunicado oficial, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) expresó: "Nos vemos obligados a retomar el plan de lucha ya que la empresa concesionaria insiste con este accionar persecutorio y extorsivo desde hace meses a pesar de que existen fallos de la justicia que la conminan a desistir de los descuentos". Este reclamo se enmarca en una serie de acciones que el gremio ha llevado a cabo en los últimos meses debido a la situación laboral de sus trabajadores.

La protesta se realizará en un horario de alta afluencia de pasajeros, buscando visibilizar la problemática que enfrentan los trabajadores del subte. La decisión de liberar los molinetes es parte de una estrategia para presionar a la empresa a revertir su política de descuentos, que los metrodelegados consideran injusta y perjudicial.

Este conflicto laboral se ha intensificado en el contexto de la difícil situación económica que atraviesa el país, donde los salarios de los trabajadores han sido objeto de constantes ajustes y recortes. La AGTSyP mantiene que la defensa de los derechos laborales es fundamental y que no se puede permitir que se vulneren las condiciones de trabajo de los empleados del subte.

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