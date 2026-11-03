La reacción del arquero de Andorra al enterarse de la muerte de Jesús de Miguel

El fútbol español atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, y el impacto emocional ha golpeado de lleno a los protagonistas del trágico encuentro.

En el centro de la escena se encuentra el guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, quien se muestra completamente devastado y en estado de shock tras verse involucrado en la fatídica jugada que terminó con la vida del atacante.

El arquero de 25 años no ha logrado sobreponerse al impacto del choque. Tras la suspensión del partido, Owono fue visto en el vestuario llorando y rezando angustiado por la salud de su compañero de profesión.

En las últimas horas, la situación emocional del jugador se agravó debido a la hostilidad recibida: al retirar del estadio debió soportar gritos de "asesino" y, ante el alud de agresiones e insultos en plataformas digitales, tomó la decisión de cerrar su cuenta personal de Instagram.

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Desde la entidad andorrana y el entorno cercano al futbolista expresaron que su deseo inmediato es ponerse en contacto en privado con la familia de De Miguel para expresar sus condolencias y disculparse por lo ocurrido antes de realizar cualquier manifestación pública. "Es una persona muy amable, sin ningún tipo de maldad; jamás tuvo la intención de causar daño", señalaron desde su círculo íntimo para defender la calidad humana del deportista en este dramático contexto.

La plantilla del conjunto tricolor regresó a la península tras permanecer en vilo durante todo el viaje de vuelta, donde la dirección deportiva mantuvo contacto permanente con la institución insular. En las próximas horas, el FC Andorra emitirá nuevos comunicados oficiales mientras el cuerpo técnico y el plantel intentan asimilar la tragedia que conmovió por completo al deporte nacional.