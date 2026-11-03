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La cartelera teatral de 2027 se enriquece con el reestreno de "Baraka" protagonizada por Campi

El reestreno de "Baraka", una comedia con un elenco destacado, llega al Multiteatro el 8 de enero de 2027, sumándose a una temporada teatral prometedora.

03/11/2026 | 17:25Redacción Cadena 3

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FOTO: "Baraka", una comedia protagonizada por Campi, se suma a la larga lista de estrenos en el teatro comercial.

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Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- La cartelera de la calle Corrientes empieza a tomar forma para la temporada teatral 2027 con el anuncio del reestreno de "Baraka", una comedia multipremiada que se posiciona como uno de los estrenos más anticipados del próximo año.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el reestreno de "Baraka" se llevará a cabo en el Multiteatro el próximo 8 de enero de 2027.

La obra contará con las actuaciones de Martín "Campi" Campilongo, Carlos Portaluppi, Diego Ramos y Alberto Ajaka, bajo la dirección de Jorge Suárez. La producción es un esfuerzo conjunto de Espectáculos Gallo, Juan Manuel Caballé y Faroni Producciones, que ya ha presentado la primera imagen oficial.

Inicialmente, se presenta como una comedia familiar, aunque a lo largo de la trama transita entre el drama y la comedia, ofreciendo diálogos profundos sobre las relaciones entre los personajes.

La historia se centra en cuatro amigos de toda la vida que mantienen un código íntimo a pesar de los años y de las diferentes trayectorias profesionales que han elegido. Aunque han alcanzado el éxito, sus vidas están marcadas por frustraciones, deudas pendientes y contradicciones.

Así, la narrativa se convierte en un espejo de la vulnerabilidad masculina, evidenciada en el escenario a través de diálogos incisivos.

Lectura rápida

¿Qué obra se reestrena en 2027?
La obra que se reestrena es "Baraka".

¿Quiénes son los protagonistas de la obra?
Los protagonistas son Martín "Campi" Campilongo, Carlos Portaluppi, Diego Ramos y Alberto Ajaka.

¿Cuándo se estrena "Baraka"?
El reestreno está programado para el 8 de enero de 2027.

¿Dónde se llevará a cabo el reestreno?
El reestreno se realizará en el Multiteatro de Buenos Aires.

¿Qué otros musicales se presentan en 2027?
Se presentarán "Frozen, el musical" y "Chicago, el musical" en la temporada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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