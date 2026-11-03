El Cristo de Brochero llegó a Córdoba: presidirá el altar central de la misa del papa León XIV

El histórico Cristo de Brochero ya está en la ciudad de Córdoba. La imagen llegó este martes a la Casa Madre de las Hermanas Esclavas, ubicada en David Luque 560, en barrio General Paz, donde permanecerá durante un día y medio antes de ser trasladada a la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), lugar en el que será instalada para presidir el altar de la misa que celebrará el papa León XIV.

Se trata de una pieza de profundo valor religioso e histórico, especialmente querida por el Cura Brochero, quien encargó su elaboración con una particularidad: el rostro de Jesús debía tener rasgos de un hombre serrano. De esa manera, buscaba que los habitantes de Traslasierra pudieran reconocerse en la imagen de Cristo.

La llegada a Córdoba representa un acontecimiento especial: es la primera vez en más de 100 años que esta imagen sale de la casa de ejercicios de Traslasierra para trasladarse a la capital provincial.

"Es la primera vez. Uno lo dice rápido, pero en tantos años, más de 100, la verdad que es un pedacito de Brochero con nosotros", expresó el padre Juan Martínez, responsable de la organización de la visita del Papa, en diálogo con Cadena 3.

El sacerdote destacó el significado espiritual de la escultura y explicó que Brochero quiso regalarles a sus serranos una representación de Jesús en la que pudieran encontrar sus propios rasgos.

"En la Cruz se expresa el gesto más grande del amor de Dios, que es la vida ofrecida de Jesús, y Brochero quiso regalársela a sus serranos con la particularidad del rostro de un serrano", señaló.

Y agregó: "Cuando uno mira este Cristo, nos encontramos nosotros, encontramos nuestra gente, es el rostro de los que tanto en el valle detrás de la sierra fueron a rezar y en ese Cristo descubren su propio rostro".

El traslado comenzó durante la mañana con una misa de despedida en el santuario de Traslasierra, presidida por monseñor Alaya y acompañada por fieles de la región.

Alrededor del mediodía, una caravana acompañó al Cristo hasta la rotonda de ingreso a Mina Clavero. Desde allí, la imagen emprendió el viaje por el camino de las Altas Cumbres rumbo a la ciudad de Córdoba.

El recorrido se realizó lentamente y con un operativo especial para preservar esta pieza histórica. Aunque estaba previsto que llegara alrededor de las 16, finalmente arribó con algunas demoras a la sede de las Hermanas Esclavas.

La comunidad religiosa tiene a su cargo la custodia de la Casa de Ejercicios de Brochero y de sus bienes históricos.

La estadía en barrio General Paz será breve. Según explicó el padre Juan, la imagen permanecerá allí hasta que comiencen los trabajos para su instalación en Fadea.

El montaje requiere un dispositivo especial y tareas de fijación para garantizar que la escultura quede correctamente ubicada y asegurada en el altar donde estará el Santo Padre durante la celebración.

"Hay que montarlo en el altar donde estará el Santo Padre y sabemos que hay que fijar bien. Tiene todo esto un dispositivo que requiere de tiempo", explicó el sacerdote.

La imagen será, así, uno de los símbolos centrales de la celebración religiosa y un puente entre la historia de José Gabriel del Rosario Brochero, la identidad de los pueblos serranos y la visita de León XIV.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Lo tenemos que devolver", bromeó el padre Juan al referirse a la breve estadía del Cristo en Córdoba. Mientras tanto, los fieles de la capital provincial tendrán la oportunidad de recibir una imagen que durante más de un siglo permaneció ligada a la devoción de Traslasierra y que ahora tendrá un lugar destacado en uno de los acontecimientos religiosos más importantes para Córdoba.

Informe de Celeste Benecchi y Roberto Fontanari.