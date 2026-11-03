Córdoba se prepara para la visita del Papa: entregarán kits a 8.000 voluntarios en el CPC de ruta 20

La organización de la visita del papa León XIV a Córdoba entra en su etapa decisiva y el CPC Ruta 20 tendrá un papel central en el operativo. Por su cercanía al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se realizará la misa, el espacio fue dispuesto como punto de encuentro y base de operaciones para los aproximadamente 8.000 voluntarios que participarán de las actividades.

El director del CPC Ruta 20, Mario Di Francesca, en diálogo con Cadena 3 explicó que los preparativos comenzaron hace aproximadamente un mes, a partir de una reunión de coordinación realizada en FAdeA, donde se conformaron distintas mesas de trabajo.

Desde entonces, el CPC puso a disposición sus instalaciones y su centro operativo para colaborar con la logística y la organización de quienes llegarán desde distintos puntos del país para trabajar durante el acontecimiento religioso.

"Nos convocaron por la cercanía al predio en el cual se va a realizar este acontecimiento tan importante como la venida del Papa. Nosotros hemos puesto a disposición el CPC y el centro operativo como punto de encuentro para los voluntarios", explicó Di Francesca.

Uno de los principales trabajos de estos días es la preparación de los kits que recibirán los colaboradores. La entrega de las acreditaciones y los elementos identificatorios está prevista para el sábado y el domingo próximos, de 9 a 19.

Cada kit contará con una botella de agua, un piluso para protegerse del sol, un rosario bendecido, un porta credencial y un snack. También incluirá una remera identificatoria, cuyo diseño y características permitirán reconocer las distintas funciones asignadas a cada voluntario.

Di Francesca adelantó que todavía esperan la llegada de otros elementos, entre ellos packs de agua y posibles raciones de comida para acompañar las jornadas de trabajo.

La preparación se realiza en coordinación con la Arquidiócesis de Córdoba, que establece las tareas y los lineamientos del operativo. También colaboran trabajadores del CPC y un equipo específico de voluntarios coordinado por Luis Polaco.

Los aproximadamente 8.000 voluntarios ya atravesaron un proceso de selección y capacitación para conocer las responsabilidades que tendrán durante la visita papal.

Su función principal será acompañar a los peregrinos, brindar información, orientar a quienes lleguen al predio de FAdeA y ayudarlos a encontrar los sectores habilitados.

El objetivo es facilitar la circulación y garantizar que las personas puedan ubicarse dentro de un espacio de grandes dimensiones.

Según explicó el director del CPC, los voluntarios ingresarán al predio a partir de las 14, mientras que la apertura de las puertas para el público general está prevista para las 18, de acuerdo con el cronograma mencionado durante la entrevista.

De esta manera, tendrán tiempo para organizarse y estar preparados antes del ingreso masivo de los fieles.

En cuanto a la logística para quienes llegarán desde otras provincias, Di Francesca aclaró que el alojamiento será responsabilidad de cada voluntario. Sin embargo, algunas instituciones y centros vecinales de los barrios cercanos al CPC ofrecieron sus salones para recibir a quienes no cuenten con un lugar donde pasar la noche.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El CPC Ruta 20 también modificará temporalmente su funcionamiento habitual. Desde esta semana se suspenderán los talleres culturales y otras actividades para liberar espacios y concentrar los esfuerzos en la organización del acontecimiento.

La atención administrativa durante la mañana continuará funcionando normalmente, pero las instalaciones permanecerán abiertas desde el viernes por la tarde hasta el martes por la noche, cuando finalizará el operativo vinculado a la visita de León XIV.

Con miles de voluntarios, equipos de coordinación y distintas instituciones trabajando en conjunto, el CPC Ruta 20 se prepara para convertirse en uno de los principales centros logísticos de la visita papal. Una tarea que tendrá como protagonistas a quienes, desde la organización y el servicio, buscarán recibir y acompañar a los peregrinos que llegarán a Córdoba para participar de la misa del Santo Padre.

Informe de Alejandro Bustos