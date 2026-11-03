Brutal: así fue la jugada que derivó en la muerte de Jesús de Miguel

FOTO: La jugada que derivó en la muerte de Jesús de Miguel.

El fútbol español atraviesa horas de profunda consternación tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, a causa de las graves secuelas sufridas tras un brutal choque en el terreno de juego.

El jugador ha muerto este martes a las 08:00 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, después de permanecer horas ingresado tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

El trágico incidente se produjo en el tiempo añadido del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López entre el conjunto tinerfeño y el FC Andorra.

En su intento por alcanzar un balón dividido, el guardameta visitante Jesús Owono salió a cortar la acción e impactó violentamente contra el atacante, dejándolo inconsciente sobre el césped.

El árbitro Pérez Hernández mostró de inmediato la tarjeta roja al guardameta y decretó la suspensión definitiva del partido ante la gravedad de la escena.

Tras ser estabilizado de urgencia en una ambulancia medicalizada ante la estupefacción de compañeros y aficionados, De Miguel fue evacuado de urgencia al centro hospitalario. Aunque el primer parte médico indicaba que se encontraba estable dentro de la gravedad, un repentino empeoramiento neurológico registrado durante la madrugada alertó a los servicios médicos, desembocando horas después en el fatal desenlace.

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???? | URGENTE: Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, ha sido evacuado en ambulancia en el Tenerife vs Andorra, tras una dura entrada de Owono, portero del Andorra, que le ha causado una un paro cardiorrespiratorio. https://t.co/Z10SCSf2Qp — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 2, 2026

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El CD Tenerife confirmó la noticia a través de un comunicado oficial en redes sociales, expresando que la institución se encuentra "con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad".

Asimismo, entidades de todo el país, compañeros de profesión y el propio FC Andorra han trasladado sus muestras de dolor y apoyo incondicional a los familiares y allegados del futbolista.

En señal de luto por la tragedia, las autoridades federativas han procedido a la suspensión de los próximos compromisos deportivos.

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