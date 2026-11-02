El fenómeno "Frozen: el musical" llega a Buenos Aires en mayo de 2027 al Teatro Gran Rex

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- "Frozen: el musical", la exitosa obra musical que ha conquistado Broadway, arribará al teatro comercial argentino gracias a la producción de "Los Rottemberg", con un estreno programado para mayo de 2027.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, esta adaptación del popular musical inspirado en la película de Disney se instalará en la calle Corrientes, buscando hacerse un lugar en las tablas durante las vacaciones de invierno con múltiples funciones en el Teatro Gran Rex.

La producción promete llevar al público al mágico reino de Arendelle, respaldada por Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, responsables de otros grandes éxitos como La Sirenita, Matilda, School of Rock y Charlie y la Fábrica de Chocolate. Esta nueva propuesta refuerza el interés por las adaptaciones argentinas de los éxitos de Broadway.

A tan solo siete meses de su estreno oficial, el musical ya ha demostrado su atractivo en taquilla, logrando vender más de 1.000 entradas en las primeras dos horas de preventa.

¿De qué trata "Frozen: el musical"?

Inspirado en la película de Disney, el musical narra la historia de las hermanas Anna y Elsa, princesas del reino de Arendelle, unidas por un vínculo inquebrantable pero separadas por un extraordinario secreto. Elsa, la mayor, tiene el poder mágico de crear hielo y nieve, lo que la lleva a vivir con miedo y a aislarse de su familia y amigos.

Cuando sus poderes desencadenan un invierno eterno en el reino, Anna emprende una valiente aventura para encontrar a su hermana, acompañada de entrañables personajes que la ayudarán a descubrir el verdadero significado del amor.

La narrativa se complementa con canciones memorables, como "Libre soy" y "Corazón de hielo", entre otras doce melodías que celebran el amor, la valentía y la importancia de la autoaceptación.

El equipo de producción está encabezado por Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero en la Dirección General, con Analía González en la Dirección Coreográfica, Sebastián Mazzoni en la Dirección Vocal, Maxi Vecco en el Diseño Audiovisual y José Ponce Aragón en el Diseño Escenográfico, quienes se encargarán de dar vida a esta nueva propuesta teatral.