En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Indep. Rivadavia vs. Banfield

Mendoza

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Primera Nacional: Nueva Chicago perdió con Chacarita y descendio a la Primera B Metropolitana

"El Funebrero" le ganó 2-0 al “Torito”; mientras que Patronato empato sin goles ante Atlético Rafaela

02/11/2026 | 17:42Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Nueva Chicago perdió la categoría.

FOTO: Nueva Chicago perdió la categoría.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Chacarita le ganó por 2-0 a Nueva Chicago y lo envió a la tercera división del fútbol argentino en un final infartante en la última fecha de la Primera Nacional, donde el “Funebrero” y Patronato mantuvieron la categoría, al menos, por un año más.

El “Torito” no pudo igualarlo para conseguir un desempate con el “Patrón”, que sí lo logró, pero sin goles, ante Atlético Rafaela en Santa Fe. Los de Mataderos se sumaron a Güemes, San Miguel y Acassuso como los cuatro equipos que jugarán en la Primera B Metropolitana la próxima temporada.

Chacarita se impuso de local y ante un público efervescente por el 2-0 ante Chicago. Los goles del triunfo en San Martín fueron obra de Maximiliano Meléndez, que definió en el medio del área tras un centro atrás del delantero Alexis Domínguez, y del central Nicolás Pantaleone, que convirtió de cabeza el 2-0 final que le permitirá jugar una temporada más en la Primera Nacional.

Por su parte, Nueva Chicago tuvo uno menos sobre el final por la expulsión de Román Zalazar tras una dura patada contra Brian Calderara, y el encuentro lo jugó al ritmo del “Funebrero”, que, en poco más de 10 minutos del complemento, se adelantó con dos tantos. Además de quedar desahuciado por ambos golpes, tuvo pocas ideas y chances creadas a lo largo de los 90 minutos.

Tras una temporada para el olvido, en la que desde el principio coqueteó con la lucha por el descenso, el equipo de Mataderos deberá disputar la Primera B Metropolitana en 2027 por haber cosechado 17 derrotas, 10 empates y tan solo 9 victorias, con 36 goles recibidos y 25 convertidos en las 36 fechas del campeonato de Segunda División.

Mientras tanto, Paraná festeja luego de que Patronato empatara 0-0 con Atlético Rafaela en condición de visitante, en un encuentro donde el arquero de los santafesinos, Mayco Bergia, se hizo gigante al taparles varios mano a mano a los delanteros del “Patrón”, que, sin eficacia, iba perdiendo la paciencia, que sus hinchas recuperaron al enterarse de los dos goles en San Martín, para posteriormente festejar la permanencia en la Primera Nacional, al igual que Chacarita.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf