Primera Nacional: Nueva Chicago perdió con Chacarita y descendio a la Primera B Metropolitana

Chacarita le ganó por 2-0 a Nueva Chicago y lo envió a la tercera división del fútbol argentino en un final infartante en la última fecha de la Primera Nacional, donde el “Funebrero” y Patronato mantuvieron la categoría, al menos, por un año más.

El “Torito” no pudo igualarlo para conseguir un desempate con el “Patrón”, que sí lo logró, pero sin goles, ante Atlético Rafaela en Santa Fe. Los de Mataderos se sumaron a Güemes, San Miguel y Acassuso como los cuatro equipos que jugarán en la Primera B Metropolitana la próxima temporada.

Chacarita se impuso de local y ante un público efervescente por el 2-0 ante Chicago. Los goles del triunfo en San Martín fueron obra de Maximiliano Meléndez, que definió en el medio del área tras un centro atrás del delantero Alexis Domínguez, y del central Nicolás Pantaleone, que convirtió de cabeza el 2-0 final que le permitirá jugar una temporada más en la Primera Nacional.

Por su parte, Nueva Chicago tuvo uno menos sobre el final por la expulsión de Román Zalazar tras una dura patada contra Brian Calderara, y el encuentro lo jugó al ritmo del “Funebrero”, que, en poco más de 10 minutos del complemento, se adelantó con dos tantos. Además de quedar desahuciado por ambos golpes, tuvo pocas ideas y chances creadas a lo largo de los 90 minutos.

Tras una temporada para el olvido, en la que desde el principio coqueteó con la lucha por el descenso, el equipo de Mataderos deberá disputar la Primera B Metropolitana en 2027 por haber cosechado 17 derrotas, 10 empates y tan solo 9 victorias, con 36 goles recibidos y 25 convertidos en las 36 fechas del campeonato de Segunda División.

Mientras tanto, Paraná festeja luego de que Patronato empatara 0-0 con Atlético Rafaela en condición de visitante, en un encuentro donde el arquero de los santafesinos, Mayco Bergia, se hizo gigante al taparles varios mano a mano a los delanteros del “Patrón”, que, sin eficacia, iba perdiendo la paciencia, que sus hinchas recuperaron al enterarse de los dos goles en San Martín, para posteriormente festejar la permanencia en la Primera Nacional, al igual que Chacarita.