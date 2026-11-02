En medio de tensiones financieras, el dólar y el riesgo país treparon a los máximos valores del año

FOTO: El lunes fue una jornada complicada en los mercados.

Luego de experimentar una fuerte tensión en las ruedas previas que lo llevó a superar los 800 puntos básicos, el riesgo país de la Argentina subió este lunes a los 803 puntos, su máximo de este año.

Los analistas financieros advirtieron que el indicador acumula un salto cercano al 30% en los últimos treinta días, traccionado tanto por el efecto contagio de la crisis política y cambiaria en Brasil tras el triunfo de “Lula” da Silva, como por la creciente cautela de los inversores de cara al escenario electoral y económico de mediano plazo.

El nivel actual refleja que el costo de financiamiento para el Estado argentino se mantiene bajo la lupa de los mercados externos, condicionado por la volatilidad global y la necesidad de sostener señales firmes de consolidación fiscal.

Mientras que los títulos soberanos locales operan con leves variaciones positivas (del orden del 0,1%), el mercado sigue atentamente la dinámica de los activos energéticos y la evolución de las reservas internacionales.

El dólar oficial cotizó a $1.565

El dólar oficial cotizó este lunes a $1.565 para la venta y $1.515 para la compra, por lo que alcanzó al “blue”.

A su vez, la divisa informal se mantenía en los mismos valores registrados el viernes al cerrar en $1.565 para la venta y $1.515 para la compra.

En tanto, el dólar tarjeta se ubicó en torno a los $2.034,50 para la venta y el MEP cerró en $1.568,40 para la venta y $1.565,70 para la compra.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) finalizó en $1.658,80 para la venta y $1.658,00 para la compra.