Josefina Licitra se lleva el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela "Crac"

Buenos Aires, 2 noviembre (NA) - La periodista y escritora argentina Josefina Licitra ha sido galardonada con el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2026 por su novela Crac, una obra de no ficción que profundiza en la ruptura del vínculo con su padre y sus repercusiones en la memoria, la identidad y el acto de escribir. Este reconocimiento, que incluye un premio de 15.000 dólares, será entregado el próximo 2 de diciembre durante la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en México.

La autora, oriunda de La Plata y nacida en 1975, fue seleccionada por unanimidad entre un total de 135 postulantes de doce países. El jurado destacó su habilidad para convertir una experiencia autobiográfica en una profunda reflexión literaria sobre el duelo, el desarraigo y las relaciones familiares.

Crac narra el distanciamiento de Licitra con su padre, quien se exilió en Europa en 1978 y dejó de comunicarse con ella durante años por razones que la autora desconoce. Este silencio tuvo un impacto significativo en su relación con la escritura, convirtiéndose en la base para una novela que entrelaza recuerdos personales, investigación y recursos narrativos.

"Crac es un libro íntimo, doliente, un poco impúdico. Y fue escrito desde la incertidumbre", manifestó la autora al recibir la noticia del premio, expresando sorpresa, felicidad y alivio.

El jurado valoró, además, el uso de diversos registros narrativos, el sentido del humor y la forma en que se aborda el desarraigo. También se destacó la estructura de la obra, que logra transformar una experiencia personal en un relato literario impactante.

Josefina Licitra cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito del periodismo narrativo. Entre sus obras se encuentran Los imprudentes, Los otros. Una historia del conurbano bonaerense, El agua mala y 38 estrellas. Actualmente, dirige la revista de narrativa Orsai.

Con este premio, se une a otras destacadas escritoras argentinas que han recibido el Sor Juana Inés de la Cruz, tales como Tununa Mercado, Claudia Piñeiro, Camila Sosa Villada y Gabriela Cabezón Cámara.

El premio, instituido en 1993, tiene como objetivo reconocer novelas escritas originalmente en español por mujeres. En esta edición, el jurado también otorgó una mención honorífica a la escritora boliviana Giovanna Rivero por su obra Alma oscura del alba.