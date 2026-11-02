El Coro de Cámara de la Provincia estará en la Catedral de Córdoba con el papa: "Aún no caemos"
Su director, Juan Manuel Brarda, visitó los estudios de Cadena 3 y contó cómo se prepara el conjunto para recibir a León XIV. Interpretarán obras del repertorio universal y composiciones cordobesas.
02/11/2026 | 18:00Redacción Cadena 3
FOTO: Juan Manuel Brarda, director del Coro de Cámara de la Provincia.
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Audio. El Coro de Cámara de la Provincia y Doña Jovita hablaron de la visita del papa.
Amamos los Domingos
El Coro de Cámara de la Provincia tendrá un papel protagónico en la visita del papa León XIV a la Catedral de Córdoba: será el único elenco musical encargado de acompañar la jornada durante el Encuentro Pastoral con la Vida Consagrada, previsto para después de la misa en Fadea, alrededor de las 15.
Su director, Juan Manuel Brarda, visitó los estudios de Cadena 3 y expresó la emoción que representa para el conjunto participar de un acontecimiento de trascendencia internacional.
“Es un privilegio. El papa estará en la Catedral en un encuentro con la vida consagrada, donde participarán sacerdotes, religiosos y laicos consagrados, y darán su testimonio. Nosotros somos los encargados de recibirlo y ser el nexo entre estos eventos. Está planificado que hable y que lo reciba el cardenal Ángel Rossi. No deja de ser un compromiso enorme”, explicó.
Brarda reconoció que todavía le cuesta dimensionar la importancia de la participación del coro. “Todavía no caigo. Es un evento de trascendencia mundial y quienes organizan dicen que es una transmisión a todo el mundo, literalmente. Estar presente en ese momento, transitando los instantes previos, implica adrenalina y un compromiso enorme con el evento y con la historia del Coro de Cámara y del Teatro del Libertador”, señaló.
El director también destacó el trabajo del grupo y la preparación del repertorio. “Es un grupo muy sólido y comprometido, y desde el primer momento nos pusimos a trabajar con repertorio universal y arreglos propios de compositores cordobeses”, contó.
En cuanto a las obras elegidas, adelantó que interpretarán dos composiciones de Eduardo Meana, piezas del repertorio universal y otras de identidad local. Entre ellas se encuentra un fragmento de la Cantata Brocheriana y Dulcissima María, de Dante Andreo.
La participación del Coro de Cámara de la Provincia será uno de los momentos musicales centrales del encuentro en la Catedral, en una jornada histórica para Córdoba y para sus instituciones culturales.
El repertorio incluirá obras litúrgicas de compositores como Eduardo Meana, además de piezas universales, y una obra de Dante Andreo, un compositor cordobés radicado en España. Los arreglos musicales han sido adaptados especialmente para esta ocasión.
"Estaremos en la catedral, que es el encuentro pastoral del Papa con la vida consagrada, con el clero y la vida consagrada", confirmaron desde el coro. Además, se prevé que el coro cante para las personas que lleguen a la zona de la catedral, lo que hace que el repertorio sea muy variado.
Entrevista de "Amamos los Domingos" e informe de Jorge Mercado.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo en la Catedral de Córdoba? Se realizará el Encuentro Pastoral con la Vida Consagrada durante la visita del papa León XIV.
¿Quién es el director del Coro de Cámara de la Provincia? El director es Juan Manuel Brarda.
¿Cuándo está previsto el encuentro? El encuentro está previsto para después de la misa en Fadea, alrededor de las 15.
¿Qué repertorio interpretará el coro? Interpretarán obras de Eduardo Meana, fragmentos de la Cantata Brocheriana y Dulcissima María de Dante Andreo.
¿Por qué es importante la participación del coro? Es un evento de trascendencia mundial y representa un compromiso enorme con la historia cultural de Córdoba.