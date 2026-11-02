El Coro de Cámara de la Provincia estará en la Catedral de Córdoba con el papa: "Aún no caemos"

El Coro de Cámara de la Provincia tendrá un papel protagónico en la visita del papa León XIV a la Catedral de Córdoba: será el único elenco musical encargado de acompañar la jornada durante el Encuentro Pastoral con la Vida Consagrada, previsto para después de la misa en Fadea, alrededor de las 15.

Su director, Juan Manuel Brarda, visitó los estudios de Cadena 3 y expresó la emoción que representa para el conjunto participar de un acontecimiento de trascendencia internacional.

“Es un privilegio. El papa estará en la Catedral en un encuentro con la vida consagrada, donde participarán sacerdotes, religiosos y laicos consagrados, y darán su testimonio. Nosotros somos los encargados de recibirlo y ser el nexo entre estos eventos. Está planificado que hable y que lo reciba el cardenal Ángel Rossi. No deja de ser un compromiso enorme”, explicó.

Brarda reconoció que todavía le cuesta dimensionar la importancia de la participación del coro. “Todavía no caigo. Es un evento de trascendencia mundial y quienes organizan dicen que es una transmisión a todo el mundo, literalmente. Estar presente en ese momento, transitando los instantes previos, implica adrenalina y un compromiso enorme con el evento y con la historia del Coro de Cámara y del Teatro del Libertador”, señaló.

El director también destacó el trabajo del grupo y la preparación del repertorio. “Es un grupo muy sólido y comprometido, y desde el primer momento nos pusimos a trabajar con repertorio universal y arreglos propios de compositores cordobeses”, contó.

En cuanto a las obras elegidas, adelantó que interpretarán dos composiciones de Eduardo Meana, piezas del repertorio universal y otras de identidad local. Entre ellas se encuentra un fragmento de la Cantata Brocheriana y Dulcissima María, de Dante Andreo.

La participación del Coro de Cámara de la Provincia será uno de los momentos musicales centrales del encuentro en la Catedral, en una jornada histórica para Córdoba y para sus instituciones culturales.

El repertorio incluirá obras litúrgicas de compositores como Eduardo Meana, además de piezas universales, y una obra de Dante Andreo, un compositor cordobés radicado en España. Los arreglos musicales han sido adaptados especialmente para esta ocasión.

"Estaremos en la catedral, que es el encuentro pastoral del Papa con la vida consagrada, con el clero y la vida consagrada", confirmaron desde el coro. Además, se prevé que el coro cante para las personas que lleguen a la zona de la catedral, lo que hace que el repertorio sea muy variado.

Entrevista de "Amamos los Domingos" e informe de Jorge Mercado.