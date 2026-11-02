Julieta Prandi habló sobre su separación: "Emanuel no se enteró por redes"

La actriz Julieta Prandi se pronunció nuevamente sobre su separación del músico Emanuel Ortega, tras poner fin a una relación que duró siete años y que culminó un mes después de haber contraído matrimonio.

Prandi ha retomado su trabajo como panelista en La 100, después de regresar de su "luna de miel" en Brasil, donde viajó con un amigo. En su regreso, habló con los medios y desmintió las versiones que circulaban sobre su separación.

"Estoy bien. Contenta de volver a mi trabajo a la radio, que es algo que me hace sentir feliz", manifestó sobre su estado anímico tras el escándalo que rodeó su separación. Reconoció que es complicado adaptarse a esta nueva etapa como soltera: "Por supuesto, como cualquier persona que se separa después de seis años, una relación importante donde vivimos de todo. El duelo a todo el mundo le duele, así que estamos en eso".

Al ser consultada sobre los rumores que la vinculaban con otras personas, como Josefina Lynch y Mariana Marx, la actriz expresó que no le preocupan las especulaciones de los medios: "No importarle". También se negó a ofrecer detalles sobre lo que ocurrió entre ella y Ortega: "Él y yo sabemos lo que pasó".

Prandi aprovechó para aclarar que Ortega no se enteró de la ruptura a través de redes sociales, como se había afirmado en algunos programas: "Lo único que voy a decir es que él no se entera de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo. Nada más".

La actriz también se refirió a las declaraciones de Juan Alberto Mateyko, amigo de la familia Ortega, quien publicó una foto en apoyo a Emanuel y criticó a Prandi. Al respecto, dijo: "No merece mi opinión. Mateyko no merece ni siquiera una opinión. Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad merece mi más profunda lástima".

Además, se dirigió a quienes se han expresado sobre su situación: "Todo lo que tengo para decir es eso: me separé, estoy transitando mi duelo, vuelvo a trabajar, estoy feliz de volver a trabajar y nada, me parece que todos los que salieron a opinar, a tergiversar, a especular, están completamente desubicados".

"Nadie tiene ninguna autoridad para salir a opinar de qué pasó. Me parece que cada uno debería llamarse a silencio", finalizó, reconociendo que aún no ha iniciado el trámite legal de divorcio, aunque planea hacerlo pronto.