Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este martes 3 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Rosario disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 79%, lo que genera un ambiente algo húmedo, pero agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla suavemente a 0.51 m/s desde el norte.

El clima hoy martes 3 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 25°. Las condiciones meteorológicas son favorables, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad se mantendrá en niveles altos, pero no se esperan lluvias. El viento será ligero, lo que contribuirá a un ambiente placentero para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentan variados. Para el miércoles 4 de noviembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 25°, con posibilidad de lluvias ligeras. El jueves 5 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 12° y 28°, con cielo despejado. El viernes 6 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 21°, con lluvias ligeras. Para el sábado 7 de noviembre, se pronostica una mínima de 11° y una máxima de 19°, con lluvias moderadas. Finalmente, el domingo 8 de noviembre, la temperatura mínima será de 8° y la máxima de 22°, con cielo despejado.