Quién era la copiloto del avión estrellado en Palm Beach: tenía 20 años y sacó su licencia a los 17

La tragedia aérea que este domingo sacudió al condado de Palm Beach, en Florida, tras el violento desplome de un avión ejecutivo Learjet 60, sumó un estremecedor detalle humano.

De acuerdo con una investigación publicada por New York Post, la copiloto de la aeronave fue identificada como Nathalia Gadelha, una joven de apenas 20 años que había obtenido su licencia de vuelo durante sus años escolares, incluso antes de aprender a manejar un automóvil.

La confirmación llegó a través de la madre de Gadelha, Camila, y su padrastro, quienes detallaron al medio estadounidense que la joven formaba parte de la tripulación que trasladaba el jet desde Austin, Texas, con destino a las Bahamas.

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En pleno vuelo, la aeronave sufrió una caída en picada a una velocidad superior a los 20.000 pies por minuto, desencadenando el impacto fatal que cobró la vida de sus nueve ocupantes.

Nacida y criada en el propio condado de Palm Beach, Gadelha había acaparado la atención de los medios locales a finales de 2023, cuando se recibió de piloto privado a los 17 años siendo estudiante de la secundaria West Boca Raton.

Por entonces, solía bromear sobre su temprana habilidad en los cielos: “Definitivamente presumo porque la gente me dice: ‘Ah, no podés manejar’, y yo les digo: ‘Sí, pero puedo volar’”.

Su formación comenzó en 2020 con el impulso de su padre y se consolidó a través del programa de la Academia de Aviación del Distrito Escolar de Palm Beach, que financió su capacitación. Tras acumular decenas de horas de vuelo y graduarse en la escuela American Flyers, la joven priorizó su carrera aeronáutica con el sueño definitivo de convertirse en piloto comercial.

Sus últimos y desesperados instantes en cabina, registrados por las frecuencias de control aéreo, ya forman parte del expediente que encabeza la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) para esclarecer las causas del siniestro.