Cuáles son los requisitos para transitar en Córdoba durante la visita del Papa

La Policía de Córdoba pondrá en marcha un megaoperativo de seguridad vial con controles exhaustivos en los 14 ingresos a la provincia y en los accesos a la capital, en el marco del esquema de movilidad desplegado por la llegada del Papa.

La medida busca prevenir siniestros y garantizar un traslado fluido para la multitud de fieles que se movilizará hacia los eventos.

Las autoridades advirtieron que aquellos vehículos particulares o de transporte que no cumplan estrictamente con las exigencias mecánicas y documentales no podrán continuar su viaje.

Para reforzar los filtros, se coordinaron acciones previas con las fuerzas de seguridad de las provincias limítrofes, las cuales inspeccionarán la circulación antes del ingreso al territorio cordobés.

Para los vehículos particulares, será obligatorio presentar DNI, licencia de conducir vigente, cédula del vehículo, seguro al día y la RTO o VTV correspondiente.

Además, se exigirá que ambas patentes estén colocadas de forma visible y que las luces, frenos y neumáticos se encuentren en óptimas condiciones.

En el caso del transporte de pasajeros (colectivos, minibuses y combis), se requerirá la habilitación de la CNRT, inspección técnica con oblea a la vista, seguro, licencia profesional del chofer, lista completa de pasajeros y el correcto funcionamiento de salidas de emergencia y cinturones.

Ante la presencia de reductores de velocidad en las rutas, la recomendación oficial es revisar la unidad y planificar el viaje con amplia anticipación debido a las inevitables demoras.

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