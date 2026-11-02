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¿Instituto debe cuidar o poner todo en la última fecha?

Ante Newell's, no tendrá a Mosevich; hay dos jugadores tocados desde lo físico y además, Luna y Galván tienen cuatro amonestaciones.

02/11/2026 | 19:01Redacción Cadena 3

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Cuidar o no cuidar, esa es la cuestión

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Instituto será local de Newell’s Old Boys de Rosario en la última fecha de la fase clasificatoria del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Estando clasificado hace un par de fechas a los playoffs, en la búsqueda del título, el entrenador Diego Flores entra en la disyuntiva de cuidar nombres y piernas pensando en el “mata mata”.

A la baja confirmada del defensor Leonel Mosevich, quien llegó a la quinta amarilla frente a Estudiantes de La Plata, hay que sumar que el defensor Giuliano Cerato y el mediocampista ofensivo, Jeremía Lázaro, están entre algodones desde lo físico.

Asimismo, Alex Luna y Jonathan Galván acumulan ahora cuatro amarillas y una más los hará perder el primer cruce de playoffs.

Entonces la duda de Flores es si cuidar o poner todo ante la “Lepra” buscando ser el mejor equipo de la fase de grupos, que le daría la chance de definir como local todas las series hasta las semifinales.

Lectura rápida

¿Qué equipo será local en la última fecha de la fase clasificatoria?
Instituto será local de Newell’s Old Boys de Rosario.

¿Quién es el entrenador de Instituto?
El entrenador de Instituto es Diego Flores.

¿Qué jugadores están en riesgo de perderse el primer cruce de playoffs?
Alex Luna y Jonathan Galván están en riesgo de perderse el primer cruce de playoffs.

¿Qué baja confirmó Instituto para este partido?
Instituto confirmó la baja de Leonel Mosevich por acumulación de amarillas.

¿Cuál es la disyuntiva que enfrenta el entrenador?
Diego Flores enfrenta la disyuntiva de cuidar jugadores o poner todo ante la Lepra.

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