¿Instituto debe cuidar o poner todo en la última fecha?

FOTO: Cuidar o no cuidar, esa es la cuestión

Instituto será local de Newell’s Old Boys de Rosario en la última fecha de la fase clasificatoria del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Estando clasificado hace un par de fechas a los playoffs, en la búsqueda del título, el entrenador Diego Flores entra en la disyuntiva de cuidar nombres y piernas pensando en el “mata mata”.

A la baja confirmada del defensor Leonel Mosevich, quien llegó a la quinta amarilla frente a Estudiantes de La Plata, hay que sumar que el defensor Giuliano Cerato y el mediocampista ofensivo, Jeremía Lázaro, están entre algodones desde lo físico.

Asimismo, Alex Luna y Jonathan Galván acumulan ahora cuatro amarillas y una más los hará perder el primer cruce de playoffs.

Entonces la duda de Flores es si cuidar o poner todo ante la “Lepra” buscando ser el mejor equipo de la fase de grupos, que le daría la chance de definir como local todas las series hasta las semifinales.