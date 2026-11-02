La historia de Ricardo Roich, el creador del innovador pumptrack en Parque Sarmiento

Buenos Aires, 2 noviembre (NA) -- Cuando Ricardo Roich era niño, no existían espacios para practicar su deporte. Por ello, junto a sus amigos, decidió crear su propio circuito en el ex KDT. Allí entrenó durante varios años antes de trasladarse, por primera vez, al Parque Sarmiento. Este excompetidor de BMX Freestyle en los X Games, hoy con 51 años, continúa montando con sus hijos y se ha profesionalizado como entrenador, organizador de eventos y constructor de pistas.

Su trayectoria como rider y constructor le permitió ser asesor internacional en la creación de circuitos para los Juegos Panamericanos de Lima y Santiago, así como para el Mundial de BMX en Glasgow. Con esos antecedentes, volvió al Parque Sarmiento para edificar el nuevo pumptrack: un circuito de ondulaciones y curvas diseñado para rodar bombeando.

Cuando Roich habla de la pista, se muestra entusiasta. Explica la forma de las curvas y los dubbies, que son las lomas que conforman el circuito para avanzar sin necesidad de pedalear, utilizando el movimiento rítmico del cuerpo al compás del asfalto: "Se va solamente con la inercia". "Hay ondulaciones dobles, para saltar en una y caer en la otra", añade.

El pumptrack representó un desafío diferente. Anteriormente, había diseñado circuitos para competencias, pero en esta ocasión debía hacerlo accesible para todos. "Armamos líneas de andada para todos los niveles. Así, hay sendas que se pueden recorrer con cualquier bicicleta, otras que disfrutan más los que hacen freestyle y la más compleja, para los que están más acostumbrados a estas pistas. Y todos la pasan bien", subraya Roich.

El diseño de la pista es un proceso creativo, reconoce Roich, pero su imaginación estuvo limitada por las necesidades y restricciones del lugar: "Uno tiene que adaptarse a la geografía". El lago del Parque marcó el límite del pumptrack, además de garantizar el acceso de ambulancias en caso de ser necesario ante un accidente. Se emociona al hablar de la expansión del recién inaugurado parque urbano de Parque Sarmiento: cree que es posible avanzar en una segunda etapa, incorporando instalaciones para más deportes de acción.

El pumptrack es una de las tres estaciones del nuevo espacio de Saavedra. Además, cuenta con un flamante skatepark de 1500 metros cuadrados homologado por World Skate, entidad rectora de deportes sobre ruedas, y una cancha de básquet 3x3 construida bajo la normativa FIBA.

"El deporte te enseña que siempre podés dar un poco más y alcanzar tu mejor versión. Por eso siempre vamos a cuidar y potenciar ese estilo de vida. Uno que nos convirtió en la Capital Mundial del Deporte 2027", comentó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La Ciudad alberga la maratón más importante de Latinoamérica y, a partir del próximo año, recibirá al Moto GP, la máxima categoría del motociclismo mundial, en el nuevo Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que se está acondicionando bajo la normativa de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) para, en un futuro, poder ser anfitrión de una fecha de la Fórmula 1 y de Franco Colapinto, quien ya realizó una exhibición en las calles de Buenos Aires ante 600 mil personas.

BMX, básquet 3x3 y skate son tres de los deportes que más recientemente se incorporaron al circuito olímpico. Roich reconoce que su inclusión no solo ha acercado más gente a estas disciplinas, sino que también ha modificado la imagen que se tenía de los deportistas: "Antes se nos graficaba como unos locos, pero cada vez más nos muestran como atletas de alto rendimiento".

El pumptrack de Parque Sarmiento busca fomentar el crecimiento de quienes practican este deporte, con líneas de andada sucesivamente más complejas para mejorar cada vez más.

Aunque se monta solo en la bicicleta, el BMX no es un deporte individual, según indica Roich: "Se comparte la opinión con los amigos y así aprenden unos de otros. Si andás solo es muy aburrido". Por ello, el Parque cuenta con espacios para disfrutar y pasar el día. "Hay un bosque muy lindo para que la gente se quede", detalla el rider.

Los amigos le hacen bromas. "Me dicen que la tercera es la vencida. Pero, esta vez, construimos con asfalto y hormigón. Creo que va a quedarse mucho tiempo más", concluye Roich.