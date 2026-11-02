El Paris Saint-Germain se enfrenta al Villarreal en busca de mantener su liderato en la Champions

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) – El Paris Saint-Germain, equipo francés de renombre, visitará al Villarreal español este martes, en un partido correspondiente a la cuarta jornada de la UEFA Champions League, que marca la mitad de la fase de grupos del torneo continental.

El encuentro, programado para las 17:00, se llevará a cabo en el estadio de la Cerámica y podrá ser seguido a través de ESPN y Disney + Premium. El árbitro del partido será el alemán Felix Swayer, asistido por su compatriota Christian Dingert en el VAR.

En otro choque destacado, el Barcelona intentará recuperarse de su reciente derrota ante el PSG cuando enfrente al Aston Villa de Inglaterra, que ha logrado tres victorias en sus tres partidos previos. Además, el Atlético Madrid, dirigido por el argentino Diego "Cholo" Simeone, recibirá al Bayern Múnich, que cuenta en sus filas con el flamante Balón de Oro Harry Kane.

El Paris Saint-Germain llega a este encuentro con un buen rendimiento, buscando su tercer título europeo consecutivo bajo la dirección del entrenador Luis Enrique. El equipo parisino se ha mantenido invicto en el torneo, con la mira puesta en lograr su cuarto triunfo en la misma cantidad de partidos.

Tras un debut contundente frente al Slovan Bratislava, donde se impuso de manera aplastante, el PSG ha conseguido victorias importantes, superando por 4-2 tanto al Manchester City como al Barcelona, rompiendo así su racha perfecta en la temporada.

Por su parte, el Villarreal se presenta en esta segunda Champions consecutiva, buscando superar la fase de grupos tras haber tenido una experiencia complicada la temporada pasada. En su actual campaña, el equipo español ha sufrido dos derrotas ante el Borussia Dortmund y el Liverpool, y logró un único triunfo frente al Napoli.

Detalles del partido

Fecha: 4 de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Villarreal (España) vs. Paris Saint-Germain (Francia).

Estadio: de la Cerámica.

Árbitro: Felix Swayer (Alemania).

VAR: Christian Dingert (Alemania).

Hora: 17:00.

TV: ESPN y Disney + Premium.

Formaciones:

Villarreal: Peter Gulacsi; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Carlos Macia, Santiago Comesaña, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze. DT: Iñigo Pérez.

Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Ilya Zabarny, William Pacho, Lucas Digne; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Ferran Torres, Ousmane Dembele, Desire Doue. DT: Luis Enrique.