En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Indep. Rivadavia vs. Banfield

Mendoza

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El Paris Saint-Germain se enfrenta al Villarreal en busca de mantener su liderato en la Champions

Este martes a las 17:00, el Paris Saint-Germain se medirá ante el Villarreal en el estadio de la Cerámica por la UEFA Champions League, buscando su cuarta victoria consecutiva.

02/11/2026 | 18:34Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El Paris Saint-Germain busca un nuevo triunfo europeo tras vencer al Barcelona.

FOTO: El Paris Saint-Germain busca un nuevo triunfo europeo tras vencer al Barcelona.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA)El Paris Saint-Germain, equipo francés de renombre, visitará al Villarreal español este martes, en un partido correspondiente a la cuarta jornada de la UEFA Champions League, que marca la mitad de la fase de grupos del torneo continental.

El encuentro, programado para las 17:00, se llevará a cabo en el estadio de la Cerámica y podrá ser seguido a través de ESPN y Disney + Premium. El árbitro del partido será el alemán Felix Swayer, asistido por su compatriota Christian Dingert en el VAR.

En otro choque destacado, el Barcelona intentará recuperarse de su reciente derrota ante el PSG cuando enfrente al Aston Villa de Inglaterra, que ha logrado tres victorias en sus tres partidos previos. Además, el Atlético Madrid, dirigido por el argentino Diego "Cholo" Simeone, recibirá al Bayern Múnich, que cuenta en sus filas con el flamante Balón de Oro Harry Kane.

El Paris Saint-Germain llega a este encuentro con un buen rendimiento, buscando su tercer título europeo consecutivo bajo la dirección del entrenador Luis Enrique. El equipo parisino se ha mantenido invicto en el torneo, con la mira puesta en lograr su cuarto triunfo en la misma cantidad de partidos.

Tras un debut contundente frente al Slovan Bratislava, donde se impuso de manera aplastante, el PSG ha conseguido victorias importantes, superando por 4-2 tanto al Manchester City como al Barcelona, rompiendo así su racha perfecta en la temporada.

Por su parte, el Villarreal se presenta en esta segunda Champions consecutiva, buscando superar la fase de grupos tras haber tenido una experiencia complicada la temporada pasada. En su actual campaña, el equipo español ha sufrido dos derrotas ante el Borussia Dortmund y el Liverpool, y logró un único triunfo frente al Napoli.

Detalles del partido

Fecha: 4 de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Villarreal (España) vs. Paris Saint-Germain (Francia).

Estadio: de la Cerámica.

Árbitro: Felix Swayer (Alemania).

VAR: Christian Dingert (Alemania).

Hora: 17:00.

TV: ESPN y Disney + Premium.

Formaciones:

Villarreal: Peter Gulacsi; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Carlos Macia, Santiago Comesaña, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze. DT: Iñigo Pérez.

Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Ilya Zabarny, William Pacho, Lucas Digne; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Ferran Torres, Ousmane Dembele, Desire Doue. DT: Luis Enrique.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará?
El Paris Saint-Germain se enfrentará al Villarreal en la UEFA Champions League.

¿Cuándo se llevará a cabo?
El partido está programado para este martes a las 17:00.

¿Dónde se disputará el encuentro?
Se jugará en el estadio de la Cerámica, en España.

¿Qué equipos están en juego?
Participarán el Paris Saint-Germain y el Villarreal.

¿Cuál es la situación actual de ambos equipos?
El PSG busca su cuarta victoria consecutiva, mientras que el Villarreal intenta superar la fase de grupos tras una temporada complicada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf