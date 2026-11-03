Rosario bajo alerta amarilla por tormentas: se esperan lluvias durante toda la jornada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas para Rosario y la región durante este martes 3 de noviembre. A las 6, la temperatura era de 19,8°C, con una humedad del 80%, viento del este a 12 km/h y cielo parcialmente nublado, con relámpagos.

Según el organismo, se esperan tormentas fuertes durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 40% y el 70% durante los tres períodos de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 18°C y una máxima de 23°C. El viento soplará del noreste durante la mañana y rotará al este por la tarde y la noche, con velocidades de entre 7 y 22 km/h.

Para los próximos días, el miércoles se espera una máxima de 26°C y el jueves otra jornada cálida, también con 26°C. El viernes la temperatura llegará a los 25°C, mientras que el sábado se anticipa un descenso térmico, con una máxima de 19°C y una mínima de 11°C.