Rosario bajo alerta amarilla por tormentas: se esperan lluvias durante toda la jornada
El SMN prevé fenómenos de variada intensidad, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. La temperatura oscilará entre los 18 y los 23 grados.
03/11/2026 | 06:45Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Lluvia en Rosario.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas para Rosario y la región durante este martes 3 de noviembre. A las 6, la temperatura era de 19,8°C, con una humedad del 80%, viento del este a 12 km/h y cielo parcialmente nublado, con relámpagos.
Según el organismo, se esperan tormentas fuertes durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 40% y el 70% durante los tres períodos de la jornada.
En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 18°C y una máxima de 23°C. El viento soplará del noreste durante la mañana y rotará al este por la tarde y la noche, con velocidades de entre 7 y 22 km/h.
Para los próximos días, el miércoles se espera una máxima de 26°C y el jueves otra jornada cálida, también con 26°C. El viernes la temperatura llegará a los 25°C, mientras que el sábado se anticipa un descenso térmico, con una máxima de 19°C y una mínima de 11°C.
Lectura rápida
¿Qué alerta mantiene el SMN? El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas en Rosario y la región.
¿Cuál es la temperatura actual en Rosario? A las 6, la temperatura en Rosario era de 19,8°C.
¿Qué se espera para la tarde del martes 3 de noviembre? Se esperan tormentas fuertes durante la mañana y la tarde, con tormentas aisladas hacia la noche.
¿Cómo serán las temperaturas en los próximos días? Se prevé una máxima de 26°C para el miércoles y el jueves, y un descenso térmico el sábado con una máxima de 19°C.
¿Cuál es la probabilidad de precipitaciones? La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 40% y el 70% durante la jornada.