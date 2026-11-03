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Rosario bajo alerta amarilla por tormentas: se esperan lluvias durante toda la jornada

El SMN prevé fenómenos de variada intensidad, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. La temperatura oscilará entre los 18 y los 23 grados.

03/11/2026 | 06:45Redacción Cadena 3 Rosario

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Lluvia en Rosario.

FOTO: Lluvia en Rosario.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas para Rosario y la región durante este martes 3 de noviembre. A las 6, la temperatura era de 19,8°C, con una humedad del 80%, viento del este a 12 km/h y cielo parcialmente nublado, con relámpagos.

Según el organismo, se esperan tormentas fuertes durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 40% y el 70% durante los tres períodos de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 18°C y una máxima de 23°C. El viento soplará del noreste durante la mañana y rotará al este por la tarde y la noche, con velocidades de entre 7 y 22 km/h.

Para los próximos días, el miércoles se espera una máxima de 26°C y el jueves otra jornada cálida, también con 26°C. El viernes la temperatura llegará a los 25°C, mientras que el sábado se anticipa un descenso térmico, con una máxima de 19°C y una mínima de 11°C.

Lectura rápida

¿Qué alerta mantiene el SMN? El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas en Rosario y la región.

¿Cuál es la temperatura actual en Rosario? A las 6, la temperatura en Rosario era de 19,8°C.

¿Qué se espera para la tarde del martes 3 de noviembre? Se esperan tormentas fuertes durante la mañana y la tarde, con tormentas aisladas hacia la noche.

¿Cómo serán las temperaturas en los próximos días? Se prevé una máxima de 26°C para el miércoles y el jueves, y un descenso térmico el sábado con una máxima de 19°C.

¿Cuál es la probabilidad de precipitaciones? La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 40% y el 70% durante la jornada.

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