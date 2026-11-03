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Una impactante caída de granizo azotó a Río Tercero

La ciudad situada en el centro de la provincia de Córdoba se vio afectada por una feroz granizada en horas de la tarde de este martes.

03/11/2026 | 18:27Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Impactante caída de granizo en Río Tercero.

FOTO: Impactante caída de granizo en Río Tercero.

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Una impactante granizada sacudió algunos sectores de Río Tercero, la ciudad situada en el centro de la provincia de Córdoba, en la tarde de este martes.

El fenómeno, que se registró en la tarde del 3 de noviembre, generó preocupación entre los vecinos, quienes compartieron testimonios y material audiovisual a través de las redes y los canales de contacto de Cadena 3.

Hasta el momento no se informaron oficialmente daños estructurales de consideración ni evacuados, aunque se recomienda circular con precaución, especialmente en zonas donde pueda haberse acumulado el granizo, y revisar techos, vehículos y desagües.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cómo está el resto de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó sus avisos oficiales y mantiene a la provincia de Córdoba bajo alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas de fuerte intensidad.

El organismo emitió alertas a corto plazo con severa inestabilidad y probable caída de granizo para varios departamentos del interior, entre ellos Río Cuarto, Juárez Celman, General San Martín, Tercero Arriba, Unión y Marcos Juárez.

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