Nueva Chicago se disculpa con sus socios tras el descenso a la Primera B Metropolitana

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) – La comisión directiva de Nueva Chicago utilizó sus redes sociales oficiales para pedir disculpas a sus socios por el descenso a la Primera B Metropolitana, el cual consideran un "fracaso deportivo" para el club.

Según la Agencia Noticias Argentinas, los dirigentes manifestaron un "profundo dolor" por "no haber estado a la altura" de la confianza depositada por sus hinchas. Además, aseguraron que las actividades continuarán su curso normal y se tomarán una semana para anunciar las primeras medidas.

La caída se produjo tras una derrota por 2-0 ante Chacarita en un clásico que selló su descenso a la tercera categoría del fútbol argentino, a la que vuelve tras 12 años.

En el día posterior a este difícil descenso, que incluyó incidentes en las inmediaciones del estadio del "Verdinegro" después del partido, la dirigencia del club de Mataderos se dirigió a sus hinchas para disculparse por la "tristeza" que les causaron.

"Sabemos cuánto significa Chicago en la vida de cada uno de ustedes y de nosotros", continúa el mensaje, que lamenta haber "fallado" y no estar a la altura del "esfuerzo de cada socio y cada familia que sostiene al club".

Asimismo, agradecieron a los hinchas por la "muestra de lealtad y amor" al acompañar al equipo "en los momentos más difíciles". La directiva calificó el momento como un "fracaso deportivo" y asumió la responsabilidad por "las decisiones tomadas y los errores cometidos en la conducción del fútbol profesional".

"Comprendemos la bronca, respetamos las críticas y nos corresponde dar las explicaciones que nuestros socios e hinchas merecen", continúa el comunicado, que también señala que transitan un momento de "autocrítica y replanteos", con decisiones y medidas que comenzarán a comunicarse en la próxima semana, "poniendo siempre los intereses de Chicago por encima de cualquier consideración personal".

Finalmente, desde la comisión aseguraron que las disciplinas, actividades sociales y culturales y categorías formativas continuarán desarrollándose con total normalidad, afirmando que "el club está de pie, ordenado y en pleno funcionamiento", resaltando también un "crecimiento institucional" que contrasta con la realidad deportiva del "Verdinegro".