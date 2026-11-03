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Nueva Chicago se disculpa con sus socios tras el descenso a la Primera B Metropolitana

El club de Mataderos, Nueva Chicago, descendió a la Primera B Metropolitana tras perder 2-0 ante Chacarita. La dirigencia expresó su dolor y asumió la responsabilidad por el fracaso deportivo.

03/11/2026 | 18:42Redacción Cadena 3

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Nueva Chicago cayó ante Chacarita y perdió la categoría.

FOTO: Nueva Chicago cayó ante Chacarita y perdió la categoría.

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Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) – La comisión directiva de Nueva Chicago utilizó sus redes sociales oficiales para pedir disculpas a sus socios por el descenso a la Primera B Metropolitana, el cual consideran un "fracaso deportivo" para el club.

Según la Agencia Noticias Argentinas, los dirigentes manifestaron un "profundo dolor" por "no haber estado a la altura" de la confianza depositada por sus hinchas. Además, aseguraron que las actividades continuarán su curso normal y se tomarán una semana para anunciar las primeras medidas.

La caída se produjo tras una derrota por 2-0 ante Chacarita en un clásico que selló su descenso a la tercera categoría del fútbol argentino, a la que vuelve tras 12 años.

En el día posterior a este difícil descenso, que incluyó incidentes en las inmediaciones del estadio del "Verdinegro" después del partido, la dirigencia del club de Mataderos se dirigió a sus hinchas para disculparse por la "tristeza" que les causaron.

"Sabemos cuánto significa Chicago en la vida de cada uno de ustedes y de nosotros", continúa el mensaje, que lamenta haber "fallado" y no estar a la altura del "esfuerzo de cada socio y cada familia que sostiene al club".

Asimismo, agradecieron a los hinchas por la "muestra de lealtad y amor" al acompañar al equipo "en los momentos más difíciles". La directiva calificó el momento como un "fracaso deportivo" y asumió la responsabilidad por "las decisiones tomadas y los errores cometidos en la conducción del fútbol profesional".

"Comprendemos la bronca, respetamos las críticas y nos corresponde dar las explicaciones que nuestros socios e hinchas merecen", continúa el comunicado, que también señala que transitan un momento de "autocrítica y replanteos", con decisiones y medidas que comenzarán a comunicarse en la próxima semana, "poniendo siempre los intereses de Chicago por encima de cualquier consideración personal".

Finalmente, desde la comisión aseguraron que las disciplinas, actividades sociales y culturales y categorías formativas continuarán desarrollándose con total normalidad, afirmando que "el club está de pie, ordenado y en pleno funcionamiento", resaltando también un "crecimiento institucional" que contrasta con la realidad deportiva del "Verdinegro".

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Nueva Chicago?
El club descendió a la Primera B Metropolitana tras perder 2-0 ante Chacarita.

¿Cómo reaccionó la dirigencia?
Pidieron disculpas a los socios y asumieron la responsabilidad del fracaso deportivo.

¿Qué medidas tomarán?
Anunciarán medidas en la próxima semana y continuarán con las actividades normales.

¿Cuánto tiempo estuvo en la categoría?
Nueva Chicago vuelve a la tercera categoría del fútbol argentino tras 12 años.

¿Qué incidentes ocurrieron?
Hubo incidentes en las inmediaciones del estadio después del partido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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