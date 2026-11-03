Qué consecuencias penales podría tener el arquero Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

FOTO: Owono en el ojo de la tormenta por la brutal patada a Jesús de Miguel.

La conmoción por el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio luego de un violento choque con el arquero del FC Andorra, Jesús Owono, traspasó las fronteras de lo deportivo para instalarse de lleno en el plano judicial.

Mientras el arquero guineano enfrenta una ola de hostigamiento en redes sociales y busca comunicarse con la familia para expresar sus condolencias, la gran incógnita radica en saber si la acción tendrá algún tipo de repercusión penal.

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El análisis legal y el concepto de "riesgo permitido"

Ante la viralización de cuestionamientos sobre la jugada, juristas especializados en derecho deportivo en España comenzaron a analizar el marco normativo aplicable a este tipo de incidentes fatales en el terreno de juego.

Tomando como referencia precedentes del Tribunal Supremo español, expertos en la materia como el abogado Miguel Galán señalaron que, ante acciones disputadas en el marco de un balón dividido y a destiempo, la tendencia judicial histórica apunta consistentemente al archivo de las causas o a la absolución penal.

“Para determinar si existe responsabilidad penal debe analizarse la intención del futbolista y no solamente la gravedad del resultado, descartando la vía penal en lesiones deportivas cuando la acción se produce dentro de los riesgos propios del juego”, explicaron fuentes vinculadas al análisis de la jurisprudencia.

El concepto clave que protege al jugador del Andorra es el de riesgo permitido (respaldado por normativas como la SAP 159/2026), el cual contempla que las entradas fuertes, los choques frontales y los lances divididos forman parte inexorable de la dinámica competitiva, limitando las sanciones al ámbito estrictamente deportivo —como la tarjeta roja que recibió en el momento— en lugar de criminalizar la conducta involuntaria.

La visión de un abogado especialista

El abogado especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares dijo a Cadena 3 que el hecho puede generar un antecedente, porque "hay una imprudencia excesiva y un homicidio".

“No conozco antecedentes de un hecho relevante que termine en una desgracia semejante en el fútbol. Luego del hecho, el árbitro expulsó directamente al arquero por excesivo uso de la fuerza. Reglamentariamente no hay discusión. Después, con las imágenes, nos damos cuenta que el arquero Owono viene corriendo, el delantero va en busca de un pelotazo largo y cuando se da vuelta recibe el impacto de la rodilla del arquero, que le termina provocando la muerte”, sostuvo.

"Hay que esperar la investigación, más allá de que el hecho es elocuente. Seguramente la fiscalía abrirá un expediente y podría, eventualmente, generarse un primer gran antecedente que este hecho determine un homicidio culposo”, agregó.

En sintonía, el letrado consideró: “Creo que se puede generar un antecedente, primero porque hay un homicidio. Lo segundo a analizar es si hubo dolo; a mi entender, no, pero sí una imprudencia excesiva y un enorme error del arquero, con una participación pasiva de la víctima. La investigación puede llevar a un posible antecedente; puede ser un antes y después".

Presión mediática y el drama humano del caso

Mientras la justicia encamina el expediente bajo los parámetros habituales de los accidentes deportivos fortuitos, la presión sobre Jesús Owono ha sido extrema.

El deportista debió dar de baja temporalmente sus perfiles digitales debido al aluvión de mensajes agresivos.

En paralelo, allegados al plantel del Andorra confirmaron que prioriza un acercamiento íntimo y respetuoso con los familiares de De Miguel para manifestar su dolor antes de realizar cualquier tipo de manifestación pública.

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