Murió el hombre que se hizo viral por tener un romance con su yerno: qué le pasó

FOTO: La joven se vengó, empapelando la ciudad con los escandalosos chats.

Edielson Alexandre Oliveira, el hombre de 48 años que protagonizó uno de los escándalos familiares más virales de Brasil al mantener una relación secreta con el esposo de su propia hija, falleció tras sufrir un grave accidente de tránsito en el estado de Rio Grande do Sul.

El hecho ocurrió en la localidad de Valle Verde mientras la víctima viajaba como pasajero en un mototaxi.

Por causas que la policía aún investiga, la motocicleta colisionó en la intersección de la avenida Alziro Zarur y la Rua Clóvis Silveira Bueno.

Oliveira sufrió un traumatismo craneoencefálico severo con hematoma subdural y hemorragia, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Santa Casa, donde murió tras 22 días de internación.

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Durante las pericias en la escena del choque, las autoridades constataron que el conductor del mototaxi —quien resultó con heridas leves— circulaba con la licencia de conducir vencida y la matrícula del vehículo caducada desde 2024.

La historia de Oliveira cobró trascendencia internacional en noviembre de 2023, cuando su hija, Camila Oliveira, descubrió la infidelidad tras revisar el teléfono de su padre y encontrar imágenes y conversaciones amorosas entre él y su marido, Juninho Virgilio.

En respuesta, la joven hizo públicas las pruebas en Facebook, incendió el automóvil de su esposo y empapeló las calles de su ciudad con las capturas de los chats, desatando una enorme repercusión en las redes sociales.