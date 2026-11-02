Milei recibió al rabino Yehuda Kaploun, enviado de Trump, en la previa a la visita del papa
El presidente, junto con el canciller Quirno, dialogaron en la Casa Rosada con el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de los Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo.
02/11/2026 | 15:15Redacción Cadena 3
FOTO: El rabino Yehuda Kaploun.
El presidente Javier Milei recibió este lunes 2 de noviembre en la Casa Rosada al rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de los Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo.
La visita ocurrió en la antesala de la llegada del papa León XIV, que arribará a la Argentina el próximo 8 de noviembre y se quedará hasta el 11 del mismo mes.
"El presidente Javier Milei, junto al canciller, Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada al embajador Yehuda Kaploun, enviado especial de los Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo", informó la Oficina del Presidente mediante un comunicado.
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El Presidente Javier Milei, junto al Canciller, Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada al Embajador Yehuda Kaploun, Enviado Especial de los Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo.
También participaron del encuentro el Embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; el Asesor Especial, Samuel Rosner; y el Viceconsejero de Embajada para Asuntos Políticos, Thomas Whitney.— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 2, 2026
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Y agregó: "También participaron del encuentro el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; el asesor especial, Samuel Rosner; y el viceconsejero de Embajada para Asuntos Políticos, Thomas Whitney".
Previamente, en el marco de la Conferencia Preliminar Plenaria de la IHRA, que se desarrolló en Buenos Aires del 1° al 4 de junio, Yehuda Kaploun afirmó que "cualquier gobierno que esté comprometido seriamente en combatir el antisemitismo, promover el recuerdo y la educación sobre el Holocausto, y apoyar a las comunidades judías debería tener un asiento en la mesa".
Luego, durante la tarde de este lunes, a las 19.45 horas, el mandatario asistirá a la Noche de Celebración por Israel, organizada por la Coalición Latina por Israel, en la Iglesia Visión de Futuro, en la Ciudad de Buenos Aires, donde recibirá el premio “Gratitud”.
QUIÉN ES EL RABINO YEHUDA KAPLOUN
El rabino Yehuda Kaploun nació en 1968 en Kfar Chabad, Israel, y es un líder religioso perteneciente al movimiento jasídico Jabad-Lubavitch, una corriente del judaísmo ortodoxo.
Al mismo tiempo, se desempeña como empresario, figura conservadora y, desde diciembre de 2025, Enviado Especial de los Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo.
En cuanto a sus orígenes, proviene de una familia de emisarios jasídicos y fue criado en Connecticut. Fue voluntario de Hatzalah en la Zona Cero tras el 11-S y cuenta con estrechos lazos con el Partido Republicano y figuras como Miriam Adelson.
Tras ser confirmado por el Senado, asumió el cargo en el Departamento de Estado y llevó adelante medidas como la retirada de fondos a universidades que toleren expresiones antisemitas.
Durante 2026 desarrolló una activa diplomacia en América Latina, con visitas a Colombia y a la República Dominicana, a fin de consolidar alianzas contra el antisemitismo.
En cuanto a la Argentina, ha destacado la figura del presidente Milei en el combate a los discursos de odio.
Lectura rápida
¿Quién se reunió con el presidente Javier Milei? El rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de los Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo.
¿Cuándo llegará el papa León XIV a Argentina? El papa León XIV arribará el 8 de noviembre y se quedará hasta el 11 del mismo mes.
¿Qué evento asistirá Javier Milei el lunes por la tarde? Asistirá a la Noche de Celebración por Israel en la Iglesia Visión de Futuro, donde recibirá el premio “Gratitud”.
¿Cuál es la trayectoria de Yehuda Kaploun? Nació en Kfar Chabad, Israel, es líder religioso del movimiento Jabad-Lubavitch y es Enviado Especial de los Estados Unidos desde 2025.
¿Qué medidas ha tomado Yehuda Kaploun en su cargo? Ha impulsado la retirada de fondos a universidades que toleren expresiones antisemitas y ha desarrollado diplomacia en América Latina.