Milei recibió al rabino Yehuda Kaploun, enviado de Trump, en la previa a la visita del papa

El presidente Javier Milei recibió este lunes 2 de noviembre en la Casa Rosada al rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de los Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo.

La visita ocurrió en la antesala de la llegada del papa León XIV, que arribará a la Argentina el próximo 8 de noviembre y se quedará hasta el 11 del mismo mes.

"El presidente Javier Milei, junto al canciller, Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada al embajador Yehuda Kaploun, enviado especial de los Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo", informó la Oficina del Presidente mediante un comunicado.

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El Presidente Javier Milei, junto al Canciller, Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada al Embajador Yehuda Kaploun, Enviado Especial de los Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo. También participaron del encuentro el Embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; el Asesor Especial, Samuel Rosner; y el Viceconsejero de Embajada para Asuntos Políticos, Thomas Whitney. — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 2, 2026

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Y agregó: "También participaron del encuentro el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; el asesor especial, Samuel Rosner; y el viceconsejero de Embajada para Asuntos Políticos, Thomas Whitney".

Previamente, en el marco de la Conferencia Preliminar Plenaria de la IHRA, que se desarrolló en Buenos Aires del 1° al 4 de junio, Yehuda Kaploun afirmó que "cualquier gobierno que esté comprometido seriamente en combatir el antisemitismo, promover el recuerdo y la educación sobre el Holocausto, y apoyar a las comunidades judías debería tener un asiento en la mesa".

Luego, durante la tarde de este lunes, a las 19.45 horas, el mandatario asistirá a la Noche de Celebración por Israel, organizada por la Coalición Latina por Israel, en la Iglesia Visión de Futuro, en la Ciudad de Buenos Aires, donde recibirá el premio “Gratitud”.

QUIÉN ES EL RABINO YEHUDA KAPLOUN

El rabino Yehuda Kaploun nació en 1968 en Kfar Chabad, Israel, y es un líder religioso perteneciente al movimiento jasídico Jabad-Lubavitch, una corriente del judaísmo ortodoxo.

Al mismo tiempo, se desempeña como empresario, figura conservadora y, desde diciembre de 2025, Enviado Especial de los Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo.

En cuanto a sus orígenes, proviene de una familia de emisarios jasídicos y fue criado en Connecticut. Fue voluntario de Hatzalah en la Zona Cero tras el 11-S y cuenta con estrechos lazos con el Partido Republicano y figuras como Miriam Adelson.

Tras ser confirmado por el Senado, asumió el cargo en el Departamento de Estado y llevó adelante medidas como la retirada de fondos a universidades que toleren expresiones antisemitas.

Durante 2026 desarrolló una activa diplomacia en América Latina, con visitas a Colombia y a la República Dominicana, a fin de consolidar alianzas contra el antisemitismo.

En cuanto a la Argentina, ha destacado la figura del presidente Milei en el combate a los discursos de odio.