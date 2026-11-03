Renuncia el ministro de Transporte español tras tragedia ferroviaria que dejó 115 muertos
El ministro de Transporte de España, Óscar Puente, renunció tras los accidentes que causaron 115 muertes en menos de un año. "No puede continuar en su puesto", declaró el funcionario.
FOTO: El choque de trenes ocurrió en Toledo.
Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- El ministro de Transporte de España, Óscar Puente, presentó su renuncia este martes tras comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso a raíz de la crisis abierta por los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz que causaron un total de 115 muertos.
"Un ministro no puede continuar en su puesto con un accidente de este tipo en menos de un año. No solo renuncio a mi cargo como ministro de Transportes sino que renuncio como cabeza de lista (del PSOE) para Valladolid en las elecciones", dijo el funcionario, reportó el diario La Vanguardia.
El 18 de enero de este año un tren de Iryo operado por ILSA, que cubría la ruta entre Málaga y Madrid, descarriló e invadió la vía contigua, provocando la colisión con un tren Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario con destino a Huelva. El accidente causó 46 víctimas mortales.
Nueve meses después, el 28 de octubre, un tren AVE de Renfe que cubría la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla colisionó a una velocidad de entre 160 y 200 km/h contra la parte trasera de un tren de la compañía Iryo, que se encontraba detenido tras una falla informática del sistema de señalización LZB. El impacto causó el descarrilamiento y aplastamiento de cuatro coches del tren de Iryo, que cayeron por un terraplén, y causó la muerte de 69 personas y heridas a más de doscientas.
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Lectura rápida
¿Quién renunció?
El ministro de Transporte de España, Óscar Puente.
¿Cuándo ocurrió?
La renuncia fue el 3 de noviembre de 2026.
¿Por qué renunció?
Debido a accidentes ferroviarios que causaron 115 muertes en menos de un año.
¿Qué accidentes provocaron la renuncia?
Los accidentes de trenes en Urda y Adamuz.
¿Cuántas víctimas hubo?
Un total de 115 muertos y más de doscientas heridas.
[Fuente: Noticias Argentinas]