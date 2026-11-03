Berensztein: “Es probable que Trump intente desarrollar una estrategia de espaldas al Congreso”

El analista político de Cadena 3, Sergio Berensztein, evaluó este martes a la noche los primeros datos de las elecciones de medio término en los Estados Unidos y señaló la existencia de un voto de fuerte castigo y rechazo hacia la administración de Donald Trump.

Berensztein confirmó el predominio demócrata en la Cámara de Representantes y destacó sorpresas en el Senado, como la elección en Michigan de Abdul El-Sayed, quien se perfila como el primer hombre musulmán en el Capitolio.

Según el analista, este fenómeno refleja un proceso de radicalización ideológica en un sector del Partido Demócrata y muestra una política estadounidense cada vez más singular y polarizada, similar a las dinámicas de Europa o América Latina.

Respecto a la capacidad de maniobra del mandatario tras perder el control de la Cámara baja, el especialista explicó que el sistema norteamericano actual es sustancialmente más presidencialista que hace dos décadas.

Detalló que, tras los atentados a las Torres Gemelas, se produjo una acumulación progresiva de facultades institucionales profundizada por las gestiones de Bush, Obama, Trump y Biden.

En ese sentido, advirtió que el Poder Ejecutivo cuenta con un alto poder unilateral para avanzar de espaldas al Congreso mediante el uso del veto presidencial, el cual requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para ser revertido.

Por otra parte, Berensztein indicó que es habitual que los presidentes norteamericanos utilicen los últimos dos años de gestión para volcarse a la política internacional y definir su legado.

En el plano financiero bilateral, aclaró que un eventual auxilio a la Argentina por parte del Tesoro de los Estados Unidos no requiere la aprobación del Congreso, por lo que el gobierno argentino mantendría abierta la posibilidad de recibir respaldo para evitar inestabilidad cambiaría o corridas en los mercados.

Sin embargo, el politólogo alertó sobre los riesgos comerciales que enfrenta el país frente a la nueva conformación legislativa en Washington.

Explicó que las políticas arancelarias aplicadas por la administración norteamericana terminaron impactando en el costo de vida interno, por lo que el nuevo Congreso podría revisar acuerdos clave, incluida la cuota de exportación de carne argentina.

Ante este panorama, recomendó que tanto el sector público como el privado argentino contraten especialistas en comercio y lobby para defender activamente los intereses nacionales ante el Capitolio.