FOTO: Ataque a trabajadoras trans en Palermo: una cacería que conmueve a la comunidad

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- La presidenta de la Federación Argentina LGBT (FALGBT) calificó el ataque a trabajadoras sexuales en Palermo como una cacería. Además, informó que la fiscal especializada en discriminación Andrea Scanga está llevando el caso.

Un grupo de jóvenes atacó a trabajadoras sexuales trans en los bosques de Palermo, persiguiéndolas y arrojándoles objetos durante un episodio que fue grabado y difundido en redes sociales por los propios agresores. La intervención policial ocurrió una vez que los atacantes ya se habían retirado, y hasta el momento no hay detenidos ni denuncias formales.

En diálogo con Basta Baby, por Radio Rivadavia, María Rachid expresó que el hecho es "impresionante" y añadió: "Señalamos el aumento de los crímenes de odio desde hace tiempo, pero con esta magnitud. Se habla de más de 100 personas que agredieron a las trabajadoras”.

“Fue organizado porque llevaban palos, botellas, elementos para golpearlas y tirarles. No era gente que iba en bicicleta y, de repente, se les ocurrió hacer esto. Estaban organizados. Muchos de ellos están identificados porque se jactaban de esto en redes sociales”, añadió la presidenta de la organización.

Rachid también mencionó que la fiscal Andrea Scanga está a cargo del caso: “Trabajamos mucho de manera articulada, hoy hablamos, inició una investigación y mañana vamos a presentar un escrito firmado por personas que estaban trabajando en los Parques de Palermo que también lo presenciaron y fueron víctimas de estas agresiones”.

“Hay varias personas lesionadas. Mañana viene la Defensoría del Pueblo para oficializar la denuncia con el asesoramiento de los abogados de acá y se lo vamos a llevar al fiscal con todos los materiales que recabamos”, continuó.

Además, se refirió a la continuidad de las trabajadoras: “No les queda otra que volver ahí porque es su único medio de subsistencia. Físicamente lesionadas, habrá seis o siete personas, pero todos los que estaban ahí tienen un daño psicológico porque vivieron una cacería y tuvieron que esconderse detrás de los árboles o tirarse al piso”.

El ataque tuvo lugar el lunes 2 de noviembre por la noche, en la zona de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, cerca de la avenida Figueroa Alcorta y el Lago de Regatas, donde las mujeres trans se encontraban trabajando en la vía pública.

Según testimonios, los ataques comenzaron con provocaciones y burlas de un grupo de jóvenes, algunos en bicicleta y otros a pie. Tras un primer cruce verbal, los agresores regresaron en grupo y atacaron con palos, ramas, piedras, conos de tránsito y una cubierta.

La activista trans Gabriela Ivy estimó que entre 50 y 60 jóvenes participaron del ataque, y algunos de ellos estarían vinculados con la práctica de maniobras acrobáticas en bicicleta, conocida como stunt.

Las imágenes que circularon en Instagram y TikTok muestran a los atacantes persiguiendo y golpeando a las mujeres, además de insultarlas y alentarse entre ellos. Algunos de los registros fueron acompañados por frases como "A correr los trabas", junto a emojis de risa, y uno de los agresores se burló de las críticas que recibió por la agresión.

Los videos evidencian cómo las víctimas intentan escapar de los golpes mientras los jóvenes continúan arrojándoles objetos. La difusión del material ha generado un fuerte repudio de organizaciones y referentes de la comunidad LGBTIQ+, que exigen que se identifique a los responsables y se investigue el hecho.

Vecinos y automovilistas que presenciaron la situación alertaron a la Policía de la Ciudad. Sin embargo, cuando los efectivos llegaron al lugar, tanto los agresores como las mujeres ya se habían retirado, impidiendo cualquier detención.

Hasta el momento, no se ha radicado una denuncia penal formal y tampoco se ha iniciado una investigación judicial, lo que mantiene el caso sin responsables identificados por la Justicia.

El ataque se produjo a pocos días de la Marcha del Orgullo, programada para el sábado 7 de noviembre, reavivando los reclamos por la violencia y la discriminación hacia las personas trans.