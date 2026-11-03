Quién es el candidato argentino que va por una alcaldía en las elecciones de Estados Unidos

En Estados Unidos se celebran las elecciones de mitad de mandato, que dejarán una nueva configuración del Congreso, y entre los candidatos se postula el argentino Alberto Zaltzberg, un experto en marketing digital y broker inmobiliario que llegó al país norteamericano hace 23 años y busca destronar al alcalde de Aventura, Howard Weinberg, en el Estado de Florida.

Según supo Noticias Argentinas, este porteño que vivía en el barrio de Villa del Parque emigró al sur del estado de Florida cuando la Argentina todavía se recuperaba de la crisis socioeconómica de los años 2001 y 2002, acompañado de su entonces pareja, quien es actualmente su esposa y madre de sus dos hijos, primero en dos zonas de Miami hasta que, 15 años atrás, se instaló en su lugar definitivo en una de ellas, la que es una exclusiva localidad ubicada en el norte del condado de Miami-Dade.

No es la primera vez que Zaltzberg se presenta a una elección: antes ya lo había realizado en dos con el objetivo de convertirse en comisionado, pero sin éxito.

De 51 años, el argentino está afiliado al Partido Republicano, y promovió su candidatura íntegramente por redes sociales y con el uso de inteligencia artificial a partir del eslogan que inevitablemente lleva a pensar en el presidente Donald Trump y su movimiento MAGA: "Make Aventura Great Again".

Si bien Zaltzberg está afiliado como republicano, los comicios para alcalde de Aventura son no partidarios. La ciudad, que tiene unos 40.000 habitantes, emplea un sistema de gobierno de concejo-administrador, compuesto por un alcalde y seis comisionados, quienes en conjunto integran la Comisión Municipal.

De ganar, el argentino sería el primer alcalde de origen latino de Aventura, considerada una de las ciudades más ricas de Florida, sobre todo por su mercado inmobiliario premium, además de tener el campo de golf del Turnberry Isle Country Club, uno de los más exclusivos del sur del estado, y marinas en sus vecindarios residenciales y planificados.