Voto castigo en EE.UU: "La vida es más cara a consecuencia de la guerra con Irán"

FOTO: Los demócratas ganan el control del Congreso en un histórico triunfo en un revés para Trump.

Por Hernán Funes

Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos dejaron un resultado adverso para Donald Trump: los demócratas consiguieron el control del Senado y de la Cámara de Representantes, en un triunfo histórico para la oposición. El nuevo escenario modifica el equilibrio de poder en Washington y representa un desafío para la agenda del presidente, que reconoció el resultado y se mostró dispuesto a negociar con sus adversarios políticos.

En ese contexto, el costo de vida apareció entre las preocupaciones de los votantes. Una ciudadana estadounidense que participó de los comicios expresó su malestar por el aumento de los gastos cotidianos y vinculó esa situación con la guerra con Irán. En diálogo con Cadena 3, manifestó que esperaba que la elección pudiera abrir una etapa de cambios.

"Yo quiero pensar que muchas cosas van a cambiar esta noche, pero no lo sé. Tengo fe en que, con la ayuda de Dios, las cosas sean mejores", expresó al ser consultada sobre sus expectativas frente al resultado electoral.

La mujer señaló que el encarecimiento de los gastos cotidianos es una preocupación compartida por buena parte de la población. "La vida es muy cara, con la nafta, con todas las cosas. Ahora yo tengo una casa y quiero hacer cosas, pero no puedo porque los gastos de las casas son muy altos", contó.

En ese sentido, explicó que el conflicto con Irán aparece como una de las razones que le mencionan cuando consulta por el aumento de los costos. "Le pregunto a la gente del banco por qué y me dicen: por la guerra. Si la guerra pasa, espero que los precios puedan bajar un poquito", relató.

La entrevistada también hizo referencia al peso de la hipoteca que debe afrontar todos los meses. "Para mí es una cosa muy importante porque pago mucho con la mortgage, todos los meses pago mucho", afirmó. Sus declaraciones reflejan el impacto del costo de vida en la economía familiar, uno de los temas que atravesaron el escenario electoral estadounidense.

Entrevista de Hernán Funes, enviado especial a EE.UU.