El "sí, quiero" pierde terreno: los casamientos cayeron 43% y avanzan las uniones civiles

Los matrimonios disminuyen y las uniones civiles y convivenciales ganan espacio como alternativa para formalizar una pareja. En la Ciudad de Buenos Aires, durante 2025 se registraron 9.549 casamientos, un 43% menos que en 2000 y el nivel más bajo del siglo XXI, con excepción de 2020, cuando la pandemia interrumpió la actividad registral.

Los datos surgen del informe Nupcialidad en la Ciudad de Buenos Aires. Año 2025, del Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba). El promedio fue de 26,2 bodas diarias. La tasa de matrimonios pasó de 5,5 por cada mil habitantes en 2000 a 3,1 en 2025.

El cambio también se observa al comparar las distintas formas de registrar un vínculo. En 2004 había 217 matrimonios heterosexuales por cada unión civil o convivencial heterosexual; en 2005, la relación era de 131 y en 2025 bajó a 1,5.

Durante el último año relevado se inscribieron 6.231 uniones civiles y convivenciales heterosexuales, frente a las 5.843 de 2024. Aunque aumentaron, quedaron por debajo del máximo de 2022, cuando llegaron a 6.392.

La caída de los casamientos tiene un recorrido más extenso: en 1980 se habían celebrado 17.810 y en 1988 se alcanzó el máximo de la serie, con 27.328. El registro de 2025 representa poco más de un tercio de aquel pico.

Además, quienes se casan por primera vez lo hacen más tarde. La edad promedio pasó de 30,1 a 37,2 años entre los varones y de 28,7 a 35,6 años entre las mujeres, al comparar 2000 con 2025.

El crecimiento de las uniones registradas requiere una distinción. Según explicó el Idecba a La Nación, su inscripción es optativa y tiene fines probatorios: las cifras no abarcan a todas las parejas que conviven.

Por eso, el aumento puede reflejar tanto una mayor elección de la convivencia sin matrimonio como un mayor interés por dejarla registrada. Los datos disponibles no permiten establecer cuánto pesa cada factor ni atribuir la caída de las bodas a una única causa.