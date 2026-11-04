Verón critica el fútbol argentino y espera la final de la Libertadores con Estudiantes

FOTO: El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón habló del formato del fútbol argentino y palpito la final de Libertadores

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, reiteró su descontento con el formato del fútbol argentino, afirmando: "Lamentablemente el fútbol fue tomando un camino complejo donde en todo se sospecha y nada es claro".

Verón también se refirió a la próxima final de la Copa Libertadores que enfrentará a su equipo contra Palmeiras, programada para el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. En este sentido, afirmó: "Todos los títulos tienen un valor porque representás un escudo, una camiseta y también a la gente que te va a ver" y añadió: "No por nada Estudiantes jugó y tiene la posibilidad de llegar a un quinto título internacional".

El titular de la institución platense mostró nuevamente su postura crítica hacia el manejo del fútbol en el país, abordando también el tema del VAR. Al respecto, expresó: "¿Dónde está el VAR? Porque todos hablan del VAR y nadie sabe dónde está, quién está en el VAR; si están en el VAR o no están. Supuestamente está en Ezeiza. No sé por qué no están en los estadios, sería mejor, busca más credibilidad; dicen que es para abaratar costos".

Verón defendió la inclusión de inversores privados en los clubes, sugiriendo que los socios deberían decidir sobre la posible transformación a una Sociedad Anónima Deportiva (SAD): "Queremos que los socios decidan si quieren o no ser una SAD en una parte". Agregó que actualmente, los clubes enfrentan dificultades económicas debido a que los ingresos se han mantenido estables mientras los costos aumentan: "El mayor ingreso que nosotros tenemos es la cuota social. Eso tiene su límite".

Por último, Verón reflexionó sobre el esfuerzo realizado por Estudiantes para alcanzar la final de la Copa Libertadores 2026, destacando que detrás de este logro hay una historia y un trabajo constante: "Si hacés las cosas bien y sos consecuente con tus ideales, las cosas pasan".