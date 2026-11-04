Intendentes de todo el país reclamaron por subsidios al transporte y recortes en remedios

Cerca de 90 intendentes de distintos espacios políticos reclamaron ante la Cámara de Diputados de la Nación la restitución de los subsidios al transporte público del interior y cuestionaron los cambios introducidos en el Plan Remediar, cuyo listado de medicamentos se redujo de 129 a seis. También exigieron que el PAMI regularice las deudas que mantiene con distintos municipios por servicios de salud prestados.

Los planteos se realizaron durante una reunión de la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara baja, presidida por la diputada cordobesa de Provincias Unidas, Carolina Basualdo. Allí, los jefes comunales cuestionaron la distribución de los recursos nacionales y advirtieron sobre el impacto que las decisiones del Gobierno tienen sobre las finanzas locales y el acceso de la población a servicios esenciales.

Uno de los principales reclamos estuvo vinculado con los subsidios al transporte. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, cuestionó la diferencia de trato entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las ciudades del interior, y consideró que el esquema actual resulta inequitativo.

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«Resulta absolutamente injusto e insostenible tener una política donde un ciudadano del AMBA valga cuatro veces lo que vale un ciudadano del interior a la hora del uso del transporte público», sostuvo. Y explicó que la reducción de los aportes nacionales trasladó una mayor carga financiera a los gobiernos locales o directamente a los usuarios mediante el precio del boleto.

Javkin recordó que los municipios asumieron desde enero de 2024 parte de los costos que dejó de cubrir la Nación, en un contexto en el que inicialmente se había entendido que la reducción de subsidios formaba parte de una política general de estabilización económica. Sin embargo, cuestionó que posteriormente se modificara el esquema en beneficio exclusivo del área metropolitana.

«Lo que ha sucedido luego es que el cambio se ha dado estrictamente para el AMBA y al interior se nos ha puesto un tope en la cobertura de los atributos sociales de la SUBE, que es lo único que cubría Nación», afirmó.

El intendente rosarino también apuntó contra el financiamiento del sistema metropolitano a través del impuesto a los combustibles líquidos, que pagan los ciudadanos de todo el país. La discusión gira alrededor del destino de esos recursos y de la distribución del Fondo Compensador del Transporte del Interior.

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En esa misma línea, el presidente del Consejo Federal de Intendentes (Cofein), Daniel Passerini, advirtió que el interior no recibe fondos mientras se mantienen importantes asignaciones para el AMBA. «Hay 460 millones de dólares para el AMBA, contra cero pesos para el interior», afirmó.

El intendente de Córdoba aclaró que el reclamo no apunta a eliminar los subsidios metropolitanos, sino a cuestionar que los recursos se concentren en una sola región cuando su financiamiento tiene origen federal. «No estamos contra el subsidio al área metropolitana, pero no puede ser solo para una jurisdicción cuando los recursos salen del Impuesto a los Combustibles Líquidos que se paga en todo el país», señaló.

Passerini sostuvo además que el 2,55% de la recaudación de ese tributo debe destinarse al Fondo Compensador para el transporte del interior y advirtió que los municipios podrían recurrir a la Corte Suprema por el incumplimiento de esa obligación.

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Como alternativa para reducir el costo del transporte público, propuso eliminar los impuestos nacionales sobre los combustibles y aseguró que, de concretarse esa medida, los municipios podrían reducir un 35% el valor del boleto de colectivo. «Los municipios estamos hartos, pero no estamos vencidos. Jamás vamos a abandonar a nuestros vecinos», expresó.

El reclamo por el transporte no fue el único eje del encuentro. Los intendentes también manifestaron su preocupación por los cambios en el Plan Remediar, cuya cobertura de medicamentos se redujo drásticamente.

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Roxana Chahla, dijo que hubo una reducción del Programa Remediar del 95%, ya que se pasó de 128 a 6 medicamentos.

Señaló que quedaron "excluidos medicamentos como, por ejemplo, la metformina, que es para pacientes diabéticos" y "sabemos que el norte argentino tiene mucho hipotiroidismo, y si no lo tratamos, las consecuencias que esto tiene".

"Y si nosotros nos atendemos en una manera de integrar al paciente, no se va a poder disminuir el ataque cerebrovascular", agregó.

El intendente de Idiazábal, Juan Pablo Vassia, dijo que tenemos que estar atendiendo a los abuelos con los recursos de los municipios porque el PAMI no cumple con el convenio que "hemos firmado".

Recordó que están "reclamando al PAMI la deuda que mantiene con los municipios" porque "hace más de un año que no nos está pagando los servicios prestados conforme a un convenio que hemos suscrito con esta misma administración de PAMI que viene incumpliendo por más de 13 meses".