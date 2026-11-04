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Milei repetirá el Argentina Week en 2027 para atraer inversiones en Nueva York

La convocatoria estará organizada por la Embajada argentina en Estados Unidos junto con JPMorgan Chase, Bank of America, Kaszek y Citibank, del 15 al 17 de marzo de 2027.   

04/11/2026 | 20:34Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Javier Milei en Estados Unidos, en el marco de la Argentina Week. (NA/Presidencia)

FOTO: Javier Milei en Estados Unidos, en el marco de la Argentina Week. (NA/Presidencia)

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El presidente Javier Milei participará de una nueva edición de Argentina Week, el encuentro internacional de promoción de inversiones que se realizará del 15 al 17 de marzo de 2027 en Nueva York. La iniciativa buscará acercar proyectos argentinos a grandes inversores, bancos y compañías multinacionales, con especial atención en sectores como energía, minería, agroindustria, infraestructura y tecnología.

La convocatoria fue anunciada por la Embajada argentina en Estados Unidos, encabezada por Alejandro «Alec» Oxenford, junto con JPMorgan Chase, Bank of America, Kaszek y Citibank. También participarán como socios estratégicos American Society/Council of the Americas, la U.S. Chamber of Commerce y AmCham Argentina.

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Entre las presencias confirmadas se encuentra la de Jamie Dimon, chairman y CEO de JPMorgan Chase, además de altas autoridades del Gobierno argentino y referentes empresariales y financieros internacionales. Los organizadores anticiparon que durante los próximos meses se darán a conocer nuevos nombres y detalles de la agenda.

El objetivo central será presentar oportunidades de inversión en Argentina y generar contactos directos entre funcionarios nacionales y provinciales, empresarios y representantes de fondos internacionales. La convocatoria estará atravesada por las perspectivas de negocios que ofrecen los recursos energéticos y minerales del país, así como por los cambios económicos y regulatorios impulsados por la administración de Milei.

Uno de los principales antecedentes que buscarán repetir y ampliar es la edición realizada en marzo de 2026. Según los datos difundidos por la organización, aquel encuentro reunió a más de 410 participantes por jornada, representantes de 210 empresas y entidades, 128 CEO, 42 fundadores de compañías y 26 presidentes de directorio. Además, hubo más de 500 inversores y ejecutivos en lista de espera.

La agenda incluyó más de 80 oradores y alrededor de 1.200 interacciones de negocios, con la participación de compañías como Microsoft, Google, Apple, Cisco, Amazon Web Services, Pfizer, Rio Tinto, Ford y Coca-Cola, además de fondos y administradores de activos como BlackRock, PIMCO, Vanguard y SoftBank.

Durante esa primera edición, el Gobierno argentino informó anuncios de inversión por US$ 16.150 millones, vinculados principalmente con proyectos de energía, minería y logística. La apertura estuvo a cargo de Milei y Dimon en la sede global de JPMorgan Chase, con la presencia de integrantes del Gabinete nacional y 12 gobernadores provinciales.

Para 2027, uno de los ejes centrales será el desarrollo energético, con especial atención en Vaca Muerta y los proyectos de gas natural licuado (GNL), además de las oportunidades vinculadas con la minería y los minerales críticos. También tendrán espacio la agroindustria, los alimentos, la infraestructura, la logística, la biotecnología y los servicios basados en el conocimiento.

Otro de los temas que tendrá protagonismo será la inteligencia artificial. La propuesta es mostrar las posibilidades de Argentina para integrarse a las nuevas cadenas de valor tecnológicas, no solamente a través de sus recursos energéticos y minerales, sino también mediante el desarrollo de centros de datos, infraestructura digital, software, talento científico y empresas tecnológicas.

En ese marco, los organizadores destacaron la adhesión argentina a Pax Silica, una iniciativa impulsada por Estados Unidos para promover cadenas de suministro confiables vinculadas con la inteligencia artificial y las tecnologías estratégicas.

La agenda también estará relacionada con una serie de acuerdos bilaterales anunciados durante 2026, entre ellos el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos, el entendimiento sobre cooperación en minerales críticos y el proyecto de financiamiento acordado con el EXIM Bank estadounidense por US$ 7.000 millones para sectores estratégicos. Dentro de ese esquema se contempla un respaldo de US$ 6.000 millones para YPF y sus socios en el proyecto Argentina LNG.

En la presentación de la nueva edición, Oxenford destacó la convocatoria alcanzada en 2026 y sostuvo que el interés de los inversores internacionales constituye una oportunidad para ampliar los vínculos comerciales y financieros. El embajador planteó que la próxima edición buscará convertir ese interés en proyectos concretos, asociaciones estratégicas y financiamiento de largo plazo.

Por su parte, desde JPMorgan Chase y Bank of America también destacaron la posibilidad de generar encuentros directos entre empresas argentinas, autoridades e inversores con capacidad de financiar proyectos de gran escala.

Argentina Week 2027 se desarrollará nuevamente en Nueva York por su peso como centro financiero internacional y por la concentración de bancos, fondos de inversión, administradores de activos y grandes corporaciones. La apuesta será consolidar el encuentro como una cita anual para presentar proyectos argentinos ante los principales actores del mercado global y conseguir que las oportunidades anunciadas se traduzcan en nuevas inversiones.

Lectura rápida

¿Quién participará en Argentina Week? El presidente Javier Milei y representantes de bancos y compañías multinacionales.

¿Cuándo se llevará a cabo el evento? Del 15 al 17 de marzo de 2027.

¿Dónde se realizará Argentina Week? En Nueva York.

¿Cuál es el objetivo del evento? Presentar oportunidades de inversión en Argentina y generar contactos directos entre funcionarios y empresarios.

¿Por qué es importante el evento? Busca atraer inversiones internacionales y consolidar vínculos comerciales y financieros.

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