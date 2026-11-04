Chris Pappas hace historia como el primer senador abiertamente gay de EE.UU. tras vencer a Sununu

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- El demócrata Chris Pappas se convirtió en el primer senador abiertamente gay de Estados Unidos al derrotar en la contienda por una banca del estado de New Hampshire al republicano John Sununu.

Pappas obtenía 273.389 votos (56%) contra 205.962 de Sununu (42,2%), escrutado el 93,6 % de los votos, reportó NBC News y supo Noticias Argentinas.

Durante más de dos siglos de historia parlamentaria estadounidense, ningún hombre abiertamente gay ocupó una banca en la Cámara Alta federal. Pappas, de 46 años, casado con el abogado Vann Bentley, quebró esa marca cívica.

Originario de Manchester, New Hampshire, Pappas ha desarrollado su carrera dentro del Partido Demócrata y se ha caracterizado por mantener posiciones moderadas, incluso al respaldar algunas iniciativas legislativas impulsadas por republicanos.

Durante su campaña, centró sus propuestas en el aumento del costo de vida, los precios de los alimentos, la gasolina y los servicios médicos, además de cuestionar distintas políticas económicas de la administración de Donald Trump.

Su entrada en el Senado implica un nuevo avance en la representación del colectivo LGBT en la Cámara tras el ingreso de la senadora demócrata Tammy Baldwin, abiertamente lesbiana, en 2013.

El resultado también significa que el escaño permanecerá en manos demócratas, ya que la senadora Jeanne Shaheen se retira al final de este mandato tras haberlo ocupado durante 18 años.

Pappas, miembro de la Cámara de Representantes desde enero de 2019, ganó la nominación demócrata al Senado en septiembre, derrotando con facilidad a la candidata de izquierda Karishma Manzur.

Sununu esperaba que el reconocimiento de su nombre —como exsenador, hermano de un popular gobernador de New Hampshire e hijo de otro— le ayudara a alcanzar la victoria.

Pero la impopularidad del presidente Donald Trump resultó ser un lastre para sus esperanzas, incluso cuando se distanció de la guerra de Trump con Irán y de sus aranceles.

En las últimas semanas de la contienda, Pappas recibió un importante apoyo del Partido Demócrata, incluyendo el respaldo del expresidente Barack Obama y apariciones en la campaña junto al exsecretario de Transporte Pete Buttigieg, el senador de Georgia Raphael Warnock, el gobernador de California Gavin Newsom y la exvicepresidenta Kamala Harris, recordó CNN.

Pappas también obtuvo el respaldo de Don Bolduc, candidato republicano al Senado de Estados Unidos por New Hampshire en 2022, respaldado por Trump, así como de otros miembros locales del Partido Republicano e independientes.