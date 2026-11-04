NASA busca soluciones para salvar al telescopio Hubble de su caída hacia la Tierra

NASA se encuentra en una carrera contrarreloj para salvar al icónico telescopio Hubble, que ha revolucionado nuestra comprensión del universo durante más de 35 años. Actualmente, el Hubble está perdiendo altitud lentamente y, sin intervención, podría reingresar a la atmósfera terrestre entre 2033 y 2034. Para evitar este desenlace, la agencia espacial estadounidense ha lanzado una solicitud a empresas privadas del sector espacial, buscando propuestas innovadoras que permitan elevar el telescopio a una órbita más alta, mejorar sus capacidades o, en última instancia, disponer de él de forma segura al finalizar su misión.

El 29 de octubre, NASA emitió una Solicitud de Información para obtener detalles sobre tecnologías comerciales que puedan ser utilizadas para mantener el Hubble en funcionamiento mientras permanece en órbita. El objetivo es explorar si nuevas capacidades de naves espaciales pueden extender la vida operativa del telescopio, mejorar su rendimiento o ayudar a concluir su misión de manera segura.

"El Hubble aún tiene importantes descubrimientos por delante, y debemos considerar cada oportunidad razonable para mantenerlo operativo el mayor tiempo posible", expresó Jared Isaacman, Administrador de NASA. "Si existen formas innovadoras y rentables de extender la vida de un activo ya en órbita, le debemos a los contribuyentes y a la comunidad científica explorar esas opciones. Extender la vida del Hubble significaría más descubrimientos y más oportunidades para ampliar nuestro entendimiento del universo".

Una de las opciones que se evalúa es enviar una nave espacial para empujar al Hubble hacia una órbita más alta, contrarrestando así la pérdida de altitud que amenaza su futuro y permitiendo que continúe realizando descubrimientos científicos durante algunos años más.

Además, NASA está interesada en misiones que puedan dar servicio al telescopio y mejorar sus capacidades. Otra opción se centraría en retirar al Hubble de manera segura una vez que su trabajo científico esté completo, ya sea guiándolo a través de un descenso controlado en la atmósfera terrestre o organizando su disposición en órbita.

Estos planes están siendo explorados y no han sido aprobados formalmente. Al contactar a empresas comerciales, NASA busca comprender mejor qué tecnologías están disponibles y si podrían proporcionar soluciones prácticas y asequibles.

"El Hubble es un ícono nacional que ha cambiado fundamentalmente cómo la humanidad ve su universo durante más de 35 años", comentó Nicky Fox, Administradora Asociada de la Dirección de Misiones Científicas de NASA. "La industria comercial ha evolucionado rápidamente en los últimos años para ofrecer nuevas capacidades para la captura y el servicio de satélites en el espacio. Dado el tiempo que nos queda hasta la reentrada anticipada del Hubble, estamos ansiosos por explorar todas las posibilidades para elevarlo a una órbita más alta mientras desarrollamos la misión principal que lo seguirá".

Las empresas interesadas en participar pueden revisar la Solicitud de Información de NASA en línea. La agencia acepta respuestas hasta las 3 p.m. EST del lunes 30 de noviembre.

Caída del Hubble: ¿Por qué podría volver a la Tierra para 2034?

Aunque el Hubble sigue operando en el espacio, su órbita se está reduciendo gradualmente. El telescopio se desplaza por una órbita baja terrestre, donde trazas de la atmósfera de la Tierra crean resistencia que reduce lentamente la altitud de las naves espaciales en órbita.

Aún a cientos de millas sobre el planeta, la atmósfera no está completamente ausente. La pequeña cantidad de gas restante produce resistencia a medida que las naves espaciales se mueven a través de ella. A lo largo de períodos prolongados, este efecto puede hacer que los satélites pierdan altitud y finalmente desciendan a capas más densas de la atmósfera.

A diferencia de las naves espaciales equipadas con motores que pueden elevar periódicamente sus órbitas, el Hubble no cuenta con un sistema de propulsión capaz de mantener su altitud. Sin asistencia externa, no puede revertir esta gradual disminución orbital.

El análisis actual de NASA sugiere que el Hubble probablemente reingresará a la atmósfera terrestre en algún momento entre 2033 y 2034. Para evitar ese desenlace a través de un impulso orbital, se espera que una misión deba llevarse a cabo para 2032.

Este cronograma deja una ventana limitada para evaluar soluciones potenciales, desarrollar una misión y llevarla a cabo antes de que el telescopio descienda demasiado.

Extender el legado de descubrimientos cósmicos del Hubble

Desde que comenzó a operar hace más de tres décadas, el Hubble se ha convertido en uno de los observatorios científicos más influyentes jamás lanzados. Sus observaciones han ayudado a redefinir la comprensión de los astrónomos sobre el cosmos, y el telescopio continúa produciendo descubrimientos que avanzan la investigación en muchas áreas de la astronomía.

El Hubble también es producto de una asociación internacional de larga data entre NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA). El Centro de Vuelo Espacial Goddard de NASA en Greenbelt, Maryland, supervisa el telescopio y sus operaciones de misión, con apoyo operativo adicional de Lockheed Martin Space, con sede en Denver.

Las operaciones científicas son gestionadas por el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial en Baltimore, que es operado por la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía en nombre de NASA.

Con el avance de la tecnología de vuelos espaciales comerciales, NASA ahora evalúa si el Hubble podría beneficiarse de capacidades que no estaban disponibles cuando fue diseñado originalmente. Una misión exitosa para elevar su órbita o mejorar sus sistemas podría permitir que el histórico telescopio continúe explorando el universo más allá de su vida orbital proyectada actual.